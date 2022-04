Rocio Rial, siempre se manejó con bajo perfil a diferencia de su hermana, More Rial, que suele compartir con sus seguidores detalles sobre su hijo Francesco, las operaciones a las que se sometió y sus relaciones amorosas.

La hija menor de Jorge Rial, volvió a las redes para develar en sus historias de Instagram la noticia de que se lanzará como cantante solista. La joven de 21 años, subió una foto junto a su coach vocal, Romina Pugliese, quién la está preparando para esta gran apuesta a darle inicio a su carrera musical. Pugliese tiene una amplia trayectoria como cantante y compositora al igual que experiencia dando clases a jóvenes artistas.













Si bien no dio detalles de cuál será su estilo o fechas de estreno, por supuesto que esto fue una gran sopresa para sus seguidores. Algunos recordaron que en el pasado More también intentó ser cantante, y que a pesar de haber dado algunas presentaciones, el proyecto no prosperó.