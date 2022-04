Vista panorámica de la toma.

Este fin de semana tuvo gran impacto el fallo judicial sobre la toma ilegal de tierras en Los Hornos, La Plata, el cual abrió un sinfín de protestas y argumentos a dos años de la usurpación. El juez Alejo Ramos Padilla dictó precisamente que se archivará la causa ya que la usurpación había sucedido a “la luz del día”.



“Desde hace dos años vivir en Los Hornos se puso más pesado y más difícil, se ha puesto picante la zona y no solo lo que está lindero a la toma”, manifestó Daniel, un vecino de Los Hornos con Paluch en la AM 550.



Muchas de las personas que viven en esa ciudad sostienen que, desde febrero de 2020, momento en el que se realizó la toma, todos los delincuentes terminan ahí: “Tenes desarmadores, venta de droga. Vamos a terminar como el conurbano bonaerense o peor, será una villa, la más grande de la provincia”.



Luego del escandaloso fallo el juez salió explicar que se tergiversaron los argumentos y que se archivó la causa porque la fiscalía no acusó a nadie, no hay ningún imputado y que por eso no hay sanción penal. A su vez confirmó que el Gobierno Nacional cedió las tierras para que comience la urbanización del lugar.



“Esto va a terminar en una villa, ningún Gobierno va a urbanizar, esto va a quedar así y va a ser la villa más grande”, sostuvo Daniel, uno de los que está en contra de la toma y ha realizado diversas denuncias al respecto.



Con respecto a la lucha de los vecinos, Daniel explicó que comenzó desde el momento que las personas usurparon el predio y que se armó un grupo de seguridad en Facebook, que se llama “Los Hornos basta de inseguridad”: “Hay vecinos que tuvieron que irse, quemar su propiedad y el precio de su casa pasó a valer cero. La mayoría viven amenazados, no pueden dejar nada, les han robado hasta los alambrados de sus casas para alambrar los de ellos”.



“El problema es que los delincuentes se refugian en el predio intrusado. Hay todo un interés en lo que se está haciendo y hoy por hoy nos damos cuenta, no hay inversión en seguridad”, declaró Daniel.



Ante la confirmación de que se archivó la causa de la toma, vecinos del lugar realizarán una marcha este miércoles a las 12hs frente a la sede del Juzgado en la cual solicitan que no haya banderas políticas, si no voluntad para protestar contra algo que es ilegal.