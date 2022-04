Hace unos días, en ocasión al conflicto que se generó en torno al INCAA y al reclamo que un grupo de cineastas encabezó contra la gestión de Luis Puenzo, director del instituto, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dedicaron parte de El pase que realizan en La Nación + al tema.

Inclusive en un momento puntualizaron en Verónica Llinás y pusieron al aire un tuit que según ellos había escrito la actriz cuando comenzó la gestión de Alberto Fernández como presidente. “Después de 4 años de hambruna neoliberal al fin podemos volver a un cine clasista, combativa, antifacho y contracultural. Gracias, Alberto”, decía la publicación realizada supuestamente desde la cuenta de ella.

Al día siguiente, enterada de la situación, Llinás arrobó en Twitter a ambos periodistas aclarando que se trataba de un fake. Que ella jamás había escrito eso. Inclusive lo puso como Tweet fijado en su cuenta, en la que tiene casi 150 mil seguidores.



Verónica Llinás dejó fijado este tweet para aclarar que ella nunca subió una publicación apoyando a este gobierno. Twitter

“Yo no hablo ni escribo con la x, sé que “al fin” se escribe separado, que los nombres propios con mayúsculas y pongo bien las comas. Además de que jamás podría haber dicho semejante cosa”, describió junto al Tweet falso.

El primer mensaje para Feinmann y Viale

“Estimados @edufeiok y @JonatanViale: tengo entendido que en el pase de sus programas dieron por verdadero un tweet que se me atribuye. El tweet en cuestión es un fake. No expresa mi pensamiento ni corresponde (en su tono desaforado, en su poco rigor gramático y ortográfico) a la manera en que elijo expresarme habitualmente. Contrariamente a lo que allí se sugiere, nunca he demostrado militancia partidaria“, arrancó la actriz.

“Ni kirchnerista ni de ningún otro partido. Es por eso que no podrán encontrarme en ningún spot, acto de campaña de ningún tipo, ni encontrarán en mis notas ni en mis tweets expresión alguna en ese sentido, salvo en uno, esperanzada- acaso ingenuamente- por un discurso de Alberto donde habló de la IVE, causa con la cual me comprometí (y que ha sido mal interpretado)”, siguió, despegándose de cualquier apoyo a algún gobierno.

“Entiendo que en estos días álgidos de la política, no haya tiempo para chequear debidamente la información, pero les pido, en nombre del buen periodismo, que lo hagan. Relacionarme con el kirchnerismo solo por haber hecho humor contra el gobierno de Macri es una visión demasiado simplista para periodistas con la responsabilidad que recae sobre ustedes”, sugirió Llinás.

“Su descuido informativo ha suscitado una catarata de expresiones cargadas de odio que lejos está de fomentar debate alguno. La cuestión de los subsidios a la cultura en una situación de crisis es delicado y debe ser debatido más allá de consignas demagógicas”, explicó la actriz.

“No colabora, a mi criterio, que periodistas con el grado de visibilidad de ustedes, se deshagan del tema en tono desdeñoso y burlón y lo reduzcan a la intrascendente cuestión de mi ser o no ser kirchnerista“, remató.

La reacción de Llinás el día después

Al día siguiente, y al no haber obtenido una respuesta por parte de ninguno de los dos periodistas, Verónica Llinás volvió a la carga en su cuenta de Twitter, pero de una manera mucho más directa y agresiva.



Verónica Llinás explotó contra Eduardo Feinmann y Jonatan Viale y lo hizo saber en sus redes. Twitter

“No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen. Tal vez si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería mas a ellos”, ironizó en su mensaje.

La polémica creció y siguió

Hace unas horas Llinás se siguió refiriendo al tema, no sólo respondiendo consultas de la gente, sino ampliando su descargo.

“Toda mi solidaridad con los troll centers y servicios, que deben estar tiki tiki tiki buscando algún archivo mío en algún acto, en algún spot, alguna nota hablando maravillas (o simplemente bien) del kirchnerismo, o contra el fondo… un mísero archivo para que los feinmans, los viales y los espert de la vida puedan taparme bien la boca y volver a ridiculizarme mediaticamente (planteando una guerra de un millón contra uno)”, manifestó.

“Lo siento muchachos, no lo van a encontrar. Saben por qué? Porque ese archivo no existe. Podemos ahora hablar de lo importante? Un país sin cultura es un país embrutecido y básico, un rebaño fácilmente manejable a fuerza de operaciones y fake news. La libertad que todos ansiamos depende de ella porque la ignorancia es una forma de esclavitud. Fomentar la cultura es fomentar la libertad”, cerró.

La respuesta a un seguidor

En medio del ida y vuelta con los seguidores, algunos a favor de los periodistas y otras apoyando su postura, la actriz le respondió a un mensaje en el que la agredían: “Multiforme o deforme, hacé una película como la gente, raro que un Darín, un Francella, un Campanella no necesiten un subsidio”.



Verónica Llinás le respondió a un mensaje agresivo que además la acusaba de cobrar subsidios del INCAA. Twitter

“Eh… lamento decepcionarte, pero todos ellos han filmado películas que recibieron subsidios del INCAA. Casi todos los países del mundo fomentan su cine. Lo importante es que entiendan que ese dinero no sale del bolsillo de nadie. Tampoco iría al bolsillo de nadie”, le contestó la actriz con mucha altura.

DR