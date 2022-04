Cuando todo parecía indicar que Allyson Felix caminaba rumbo a Paris 2024, el que sería su sexto Juego Olímpico consecutivo, este miércoles anunció la decisión de ponerle punto final a su larga y exitosísima carrera en el atletismo. Todo empezó en Atenas 2004 cuando obtuvo la medalla de plata en los 200 mts. Tenía 18 años y, hoy, a sus 36, dice adiós.

“De niña me llamaban patas de pollo, ni en mis sueños más locos hubiera imaginado que tendría una carrera como esta. Tengo tanta gratitud por este deporte que ha cambiado mi vida. He dado todo lo que tengo. Quiero despedirme y agradecer al deporte y a las personas que me han ayudado a moldearme de la única manera que sé: con una última carrera. Esta temporada no se trata del tiempo que haga, se trata simplemente de disfrutar. Si me ven en la pista este año, espero compartir un momento, un recuerdo y mi agradecimiento con ustedes”, comentó a través de su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: “Esta temporada correré por las mujeres. Correré por un futuro mejor para mi hija. Correré por vos. Voy a estar publicando una serie de anuncios que espero hagan del mundo un lugar mejor para las mujeres”. Y cerró: “Aquí está mi última temporada”



Con esta foto Allyson Felix anunció que se retira a final de temporada. Foto: Instagram @allysonfelix

​La estadounidense, especialista en las pruebas de velocidad, es la atleta mujer con más preseas en la historia del olimpismo: 7 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Solamente el finlandés Paavo Nurmi (9-2-0), estrella en los años veinte, la supera.

Además, obtuvo trece títulos mundiales, uno de ellos sobre pista cubierta, tres subcampeonatos y dos terceros puestos en ocho Copas del Mundo diferentes: desde Helsinki 2005 hasta Doha 2019. Toda una leyenda.

Top 5 de atletas más laureados en JJOO:

​

Paavo Nurmi (1920-1928): 9 oros y 3 platas.

Allyson Felix (2004-2021): 7 oros, 3 platas y 1 bronce.

Carl Lewis (1984-1996): 9 oros y 1 bronce.

Usain Bolt (2008-2016): 8 oros.

Ray Ewry (1900-1908): 8 oros.

Un ícono más allá del deporte

​

En 2018, a sus 34 años, Allyson Felix vivió un drama cuando decidió ser madre. Junto a su marido Kenneth Ferguson, también atleta, ocultaron el embarazo durante meses para poder seguir compitiendo y no perder patrocinadores.

Sin embargo, llegó un momento en el que inevitablemente la noticia salió a la luz y Nike, su principal auspiciante, le ​redujo su contrato en un 70%. A partir de allí comenzó una lucha contra la discriminación de las mujeres. Y la ganó.

La estadounidense se unió a la denuncia de otras mujeres que pasaban por una situación similar, entre ellas Alysia Montano y Kara Goucher, y expuso a la marca deportiva en una columna publicada en el New York Times. Además de los reclamos en torno a la rebaja de su contrato, pedía que las mujeres no sean penalizadas si rendían por debajo de su nivel en los meses anteriores y posteriores al parto. Y lo logró.

Meses después de aquella denuncia pública, Felix publicó en las redes una carta que le envió el vicepresidente de marketing global en el que se comunicaba que habían cambiado la política de la empresa en torno a este tema. La batalla había surtido efecto.



Allyson Felix y su hija Camryn en los Juegos Olímpicos de Tokio. Foto: Patrick Smith / Getty Images.

“Si la atleta queda embarazada, Nike no puede aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento por un período de un año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha del parto. Durante dicho período, no se puede rescindir ningún contrato si la atleta no compite debido al embarazo”, dice el correo que compartió en Instagram.

Trece meses después volvió a competir y a prepararse para los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí volvió a dar de que hablar. Se quedó con la medalla de oro en el relevo 4×400 y con el bronce en los 400 mts para así cerrar una carrera brillante en el olimpismo.

Grande dentro un fuera de la pista.