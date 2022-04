Todo empieza cuando alguien resuelve ponerle fin a una espera. Es un acto de rebeldía el que detona Quebrada, segunda novela de Mariana Travacio (1967). Una mujer toma una decisión (“tomar una decisión es un instante de locura”, escribió Daniel Guebel), se lo comunica a su esposo con ciertas dudas (“¿De qué desierto antiguo eres memoria que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo?”, como dice Alfonsina Storni en un epígrafe) y, sin importarle si el futuro la encuentra en soledad o acompañada, se arroja a la inmensidad. Abandona su seguridad, el techo y la compañía.

El combustible que impulsa el motor de esta decisión es una búsqueda: Lina Ramos quiere saber dónde está su hijo. Su esposo, Relicario Cruz, no puede hacer mucho para convencerla de quedarse en el rancho donde viven. Es ella la que va hacia los acontecimientos y los precipita, es ella quien moviliza la historia.

Digamos que esta es una novela de voces fantasmales resonando en espacios enormes. Es que en la naturaleza las leyes que dominan son contundentes, irreversibles, no hay lugar para los débiles: “Me dijeron que no podía seguir camino así. Que tendría que elegir.” Y esta historia es también sobre lazos de familia y sobre el cuerpo, puesto en tensión como única propiedad, y puesto a enfrentar grandes distancias, reales, simbólicas, inventadas: “Me dijo que bajara y bajara. Eso hago. Pero llevo bajando tres días y no aparece ningún arroyo”, piensa Lina al comienzo de su aventura, cuando parece que algo va a suceder. Pero solo resta seguir hacia adelante, a pie.

¿Cómo habitar, entonces, un territorio que parece eterno? Por momentos, la tierra parece cubrirlo todo, no se puede ver con claridad lo que pasa. Sin embargo, Lina sigue avanzando, sostenida por la intensidad de conquistar su deseo de respuesta. De este modo, Quebrada, como título y como concepto que dispara sentidos en distintas direcciones, se mueve en bordes de resistencia: emocional, física, psicológica, perceptiva.

¿Lo logrará? Parece ser la pregunta que asalta constantemente. Y la autora lo lleva a cabo con un lenguaje (Travacio, es bueno recordarlo, es traductora del francés y el portugués) que va directo al hueso: sin estridencias, sin adjetivos de más, como si para estos personajes solo existiese lo concreto: “Las palabras de Octavia me rondaban con la persistencia de un perro hambriento.” Las abstracciones y los devaneos son harina de otro costal. El tiempo, en este contexto áspero, apremia, las decisiones tienen el peso de vida o muerte. Lo definitivo es parte de la experiencia cotidiana.

“Es el horizonte, doña. Pero allá vamos”, se lee en otro momento y esa parece ser una señal diáfana de lectura: lo atemporal también es el presente. Son formas de dialogar con este momento histórico. Lo cual arrastra otra pregunta: ¿de qué manera sobrellevar ausencias y dolores que tienen el peso de lo ancestral? La naturaleza, otra vez, pone en cuestión los pensamientos, los vuelve inestables: “Cuando el viento estuvo negro, dejé de ver el agua y me pareció que me arrullaba. Y me quedé dormida, con ese arrullo, esa noche”.

Si la primera novela de Travacio, Como si existiese el perdón, era un western campero notable, Quebrada sigue en esa exploración de personajes en los límites del lenguaje, y lo físico adquiere una presencia brutal.

Es saludable leer esta clase de ficción que se aleja de lo urbano, porque demuestra que la realidad sigue siendo esa instancia de violencia inasible, perdida en la noche de los tiempos. Pero que las escritoras y escritores intentan volver a traer a este mundo como un acto de memoria y de redescubrimiento.

Quebrada, Mariana Travacio. Tusquets, 166 págs.

Mirá también