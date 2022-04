Eduardo Salvio, Boca Juniors. Foto: NA.

Se conoció el audio del 911 que muestra a dos agentes de la policía de la ciudad relatando la situación que vivió esta madrugada El futbolista de Boca Juniors, Eduardo “Toto” Salvio atropelló a su esposa después de que esta lo encontrara en su auto con otra mujer.



El futbolista fue denunciado por este hecho que tuvo como víctima a Magalí Aravena, madre de sus dos hijos, y luego darse a la fuga tras el episodio ocurrido en el barrio de Puerto Madero.

Your browser does not support the audio element.