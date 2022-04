El Parlamento de Ucrania reconoció a la Federación Rusa como un “Estado terrorista” y prohibió los símbolos “Z” y “V” utilizados por el ejército ruso tras la invasión ordenada por Moscú a su vecino país el 24 de febrero pasado.



Así lo establece la ley N° 7.214 aprobada el 14 de abril por la “Verjovna Rada” ucraniana sobre la “prohibición de la propaganda del régimen totalitario neonazi ruso, el acto de agresión contra Ucrania por parte de Rusia como Estado terrorista, los símbolos utilizados por formaciones armadas y otras formaciones militares de la Federación Rusa en la guerra contra Ucrania”.



La resolución establece, de este modo, que la legislación ucraniana se complementará con las nuevas nociones “Estado terrorista” y “símbolos de la invasión militar del régimen totalitario neonazi ruso en Ucrania”.



El documento refiere a que las letras “Z” y “V” son reconocidas como símbolos de la invasión militar de Rusia en Ucrania, si su uso cumple con los requisitos determinados por la ley, reportó el sitio web informativo Ukrinform en su versión en castellano.



Además, según la normativa, Rusia es reconocida como un “Estado terrorista”, después de que numerosas voces de dirigentes locales y de autoridades internacionales se alzaran en los últimos días en contra de los presuntos “crímenes de guerra” y demás atrocidades atribuidas al ejército que responde al líder del Kremlin, Vladimir Putin, en territorio ucraniano. Con relación a esta Ley, se prohíbe cualquier propaganda del “régimen totalitario neonazi ruso”, incluido el uso de “símbolos de invasión”.



Además, el documento estipula que en la ley de Ucrania sobre “la lucha contra el terrorismo”, el término “actividad terrorista” debe complementarse con lo relativo a la “propaganda del régimen totalitario neonazi ruso”.



El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, hizo recientemente un llamamiento a todos los Estados para que penalicen el uso del símbolo “Z” como una forma de apoyar públicamente la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania.



Por otra parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, declaró este jueves que existen “todas las razones” para “creer que se han cometido crímenes en Ucrania que son competencia” de este tribunal.



“Tenemos todas las razones para creer que se han cometido crímenes en Ucrania que son competencia de la CPI”, sostuvo Khan, en una rueda de prensa con la fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, en Kiev. Aseguró que la investigación sería objetiva e imparcial y basada en las normas de derecho.



“Todas las partes en conflicto deben respetar las normas del Estatuto de Roma. Hago hincapié en que la Justicia debe movilizarse y actuar no del lado de Ucrania o Rusia, sino del lado de las normas y los principios jurídicos de la humanidad”, remarcó el fiscal de la CPI.



Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que las atrocidades que se están descubriendo en zonas de Ucrania califican como “genocidio”, tras la difusión de imágenes que dan cuenta del asesinato de civiles y la destrucción masiva de pueblos y ciudades de ese país europeo.



“Lo llamé genocidio porque cada vez está más claro que el presidente ruso, Vladimir Putin, está tratando de eliminar incluso la posibilidad de ser ucraniano. Las pruebas son cada vez más numerosas”, dijo Biden a periodistas después de haber utilizado el término anteriormente en un discurso.



Este miércoles, por su parte, el presidente polaco, Andrzej Duda, durante una visita a Kiev junto con sus colegas de Letonia, Estonia y Lituania, sostuvo: “Esto no es una guerra, es terrorismo”.



“Si alguien envía aviones y soldados para bombardear zonas residenciales y matar civiles, no es una guerra. Es crueldad, bandidismo, terrorismo”, enfatizó Duda.