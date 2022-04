Analizando el presente sentimental de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin en LAM, Estefi Berardi contó que trabajó con el actor en 2008 y que él le habría tirado onda: “Me perseguía y era repesado”, relató.

“Yo grabé una novela con Vicuña, cuando tenía 18 años. Era Don Juan y su bella dama. Ahí pegué unos bolos”, comenzó contando Berardi.













Interesado en el relato, el conductor de LAM le preguntó sin vueltas: “¿Él te tiroteó?”. Y Estefi asintió: “Sí. Él hacía de mecánico. Él era recompinche con Isabel Macedo. En un pasillo, él me saluda, lo más bien, súper educado. Y yo rebuena onda. Pero el tipo me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Repesado. A mí no me interesaba”.

Buscando mayor precisión, Maite Peñoñori le retrucó: “Que te quiera hablar no es sinónimo de ‘tirotear’”. Y Berardi contestó: “Él estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie… Yo tenía un noviecito”.

Por ultimo, la panelista puntualizó: “Yo les contaba a las chicas con las que vivía, ‘este está con Pampita, que es una bomba’. Si yo accedía, estaba todo bien”.