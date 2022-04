Auto de Eduardo Salvio tras el incidente con su ex pareja, AGENCIA NA

El futbolista de Boca, Eduardo “Toto” Salvio, por medio de su abogado dio su versión de los hechos tras haber protagonizado un violento episodio con su ex mujer Magalí Aravena en Puerto Madero, en la cual asegura que la damnificada se subió al capó de vehículo y le pateó el parabrisas hasta astillarlo.



El hecho que tuvo lugar esta madrugada y en horas posteriores de radicarse la denuncia se dio conocer desde el entorno del futbolista las imágenes que confirman su versión.



La historia de Salvio asegura que Aravena, su ex mujer, fue a increparlo después de ver en redes sociales las fotos de la parrillada donde al jugador de Boca se lo ve con Sol Rinaldi, quien público las fotos que le dieron origen al conflicto.



Por su parte, el abogado del jugador, Cúneo Libarona, presentó un escrito donde se dirige al fiscal donde se pone a “disposición” y “designa” a los abogados defensores.