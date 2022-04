La pasada noche del miércoles, tras hablar sobre el nuevo escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, Yanina Latorre destacó lo bien que se encuentra Benjamín Vicuña con su noviazgo con Eli Sulichin.

Ángel de Brito preguntó: “Y qué planes tienen estos dos. ¿Ella quiere ser mamá?”. “Ella no es mamá, tiene sobrinos. Las malas lenguas dicen que el encantamiento que tiene él se debe a que es el agua y el aceite con la China Suárez, viste esa cosa despojada y medio mugrienta”, continuó la panelista.













“Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha. Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”, añadió.

Detallando cómo era la relación de Vicuña con la China, Latorre comentó: “Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”.

“Se hartó tanto de esto que se enamoró de lo opuesto, y ahora volvió. No sé si con esta está durmiendo con el enemigo porque no la conozco, pero es una chica toda puesta y ordenada”, concluyó Yanina.