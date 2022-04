No hay nada tan impredecible como la vida. De un día para el otro y sin previo aviso, sea para bien o mal, todo puede cambiar abismalmente. Para Anabella Raggio, el 2021 fue una clara prueba de ello luego de que su padre, José, fuera diagnosticado en abril de un cáncer de páncreas que terminaría con su vida dos meses después, precisamente el 21 de junio. De todas maneras, no todo fue pérdida.

Dinamarca (o Dina, como le dicen los que la conocen) pasó de ser la perra de José a convertirse en la mascota de Anabella. Ambas sufrieron una gran pérdida ese 21 de junio y lo iban a sobrellevar juntas, aunque se encontrarían con varios obstáculos en el camino.

Los días previos a la muerte de José, Anabella y su novio, Juan Pablo, debían mudarse. Siendo que ella sólo estaba enfocada en su papá, “Juampi” era quien se ocupaba de buscar un nuevo hogar. “Solo veía fotos de los departamentos. Mi vida transcurría en La Trinidad, donde estaba internado papá”, le cuenta “Ani” a Clarín con una entereza notable a pesar del angustioso recuerdo.



José y Anabella. “Mi héroe, el que todo lo puede”, le escribía a su padre en el último cumpleaños.

Tras algunas semanas, un departamento del edificio Studios I en la Bahía de Nordelta había sido elegido por la pareja como el nuevo hogar. Todo estaba listo. Hasta habían aceptado que Anabella firme el contrato por videollamada para no tener que irse del sanatorio. Y ese mismo día José finalmente falleció.

“Por cómo se venía dando todo estaba con la cabeza en otra cosa y no me percaté de un detalle: el contrato no admitía perros”, señala la protagonista de la historia. Ahora, el gran quid de la cuestión era uno: ¿Con quién se quedaría Dinamarca?



Dinamarca, recién llegada.

Tan significativo fue el vínculo que construyeron en el duelo que Anabella no podía dejar sola a Dina. “Comencé un tratamiento psiquiátrico y descubrimos que la perra era una vía de escape. Me hacía demasiado bien. No sabíamos cómo resolver esta situación pero iba a mover cielo y tierra por ella. Y eso fue lo que hice”.

Tanto Anabella como Juan Pablo plantearon a la administración del edificio que, si bien estaban al tanto de las normas, se presentó un hecho sobreviniente. No obstante, solo recibieron una respuesta: “retiren al can de la unidad”.

Lo más difícil de aceptar para ambos fue que además de que vivían otros animales en el edificio (a pesar de la prohibición), Dinamarca reunía todas las condiciones –de conducta y sanitarias, con un certificado emitido por SENASA que lo acreditaba- para quedarse. Incluso, tenía adiestrador y estaba acompañada todo el día por Juan Pablo, que trabajaba remotamente. “¿Por qué no se podía hacer una excepción?”, se pregunta la joven de 33 años con impotencia”



El volante con el que Dinamarca conquistó a todos los vecinos de su nuevo hogar.

El primer paso fue plantear el caso ante los vecinos, repartiendo volantes que contaban la historia de Dina. Pero las intimaciones y las multas continuaban. ¿La última opción? La justicia. “Recurrimos a una mediación extrajudicial para que un tercero escuche nuestro caso. No podíamos retirar al can, y listo. Necesitábamos una respuesta que no sea tan frívola”, detalla Ana. El primer gran paso por la batalla de Dinamarca ya se había dado.

Si bien los dueños de Dinamarca lograron que se convoque una asamblea de propietarios (ellos no podían estar presentes por ser inquilinos), según Mónica, la dueña del departamento de la pareja, la reunión no se había abordado como hubiese correspondido: “¿Estamos todos de acuerdo en que no se pueden tener perros, verdad?”, habría sido la frase con la que inició el encuentro. Nunca se explicó el caso concreto. Al menos, hasta que Mónica intervino y consiguió el consentimiento de todos los propietarios para que Dina se quede.

A pesar de haberse firmado el acuerdo, las intimaciones y las multas continuaban. No fue hasta en la audiencia final que lograron que Dinamarca sea parte de la familia sin ningún tipo de prohibición, además de cancelar todas las multas que recibieron. “Después de tanta lucha logramos vivir con Dina. La aman hasta los vecinos”.



Juan Pablo, “Dina” y Anabella, felices en la ruta.

Hoy, tras un año angustiante y agotador, Anabella disfruta a dos de los amores de su vida todos los días. Sin restricciones. El 21 de junio de 2021 se desarmaba una familia pero se formaba otra. Así de impredecible es la vida.