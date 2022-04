Con la mira puesta en avanzar en su plan para aumentar las tarifas y esquivar los impedimentos que llegan del ala opositora dentro del oficialismo, el Ministro de Economía Martín Guzmán busca con el aval del presidente aislar a un kirchnerista desobediente y alinear a otros funcionarios del Gobierno cercanos a Cristina Kirchner.



Este jueves, el Gobierno nacional convocó las audiencias públicas para establecer un nuevo marco tarifario para los servicios de gas y electricidad, anunció la Secretaría de Energía en un comunicado de prensa. Este es un paso clave para la Casa Rosada, dado que de eso depende que se modere en parte el gasto en subsidios y cumpla sus compromisos con el FMI, explica un análisis del periodista Pablo Fernández Blanco para La Nación.



La convocatoria es el punto final de una pulseada que puede conducir a una nueva etapa en la relación entre los socios del Frente de Todos, añade, y eso se debe a que dejó en el camino la opinión de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica, miembro de La Cámpora y alineado con Cristina Kirchner.



Esta semana, Basualdo remitió un informe a pedido del secretario de Energía, Darío Martínez y el documento no le cayó para nada bien al ministro Guzmán y al propio Alberto Fernández.



Basualdo debía elaborar un informe técnico que apoyara la decisión de avanzar en una recomposición de tarifas de la electricidad y en cambio elaboró un trabajo que, según la interpretación de la Casa Rosada, excede el pedido que se le había hecho y va a contramano de la orden del Presidente.



La cartera económica, revela el artículo de La Nación esperaba recibir informes con conclusiones técnicas que respaldaran la decisión de Alberto Fernández de actualizar las tarifas de acuerdo con el esquema definido en el programa votado en el Congreso, pero no sucedió.



La Casa Rosada leyó ese trabajo como una negativa al aumento de tarifas y allí se puso en marcha el plan B. Guzmán acordó con Martínez convocar a las audiencias públicas para aumentar la luz el 10, 11 y 12 de mayo próximo. En las mismas audiencias se tratará el aumento del gas.



Alberto Fernández y Martín Guzmán se reunieron el último domingo en la Quinta de Olivos y acordaron seguir una nueva postura frente a los embates liderados por la vicepresidenta y su hijo Máximo, que se extendían a toda la línea que responde a Cristina Kirchner.



Según corroboró La Nación de fuentes diversas, Fernández anticipó que estaba decidido a avanzar en el plan económico de Guzmán y plasmado en el acuerdo con el FMI, a tal punto que se mostró dispuesto a pagar los costos políticos atados a ordenar parcialmente las cuentas públicas en el marco de la pelea contra la inflación.



El objetivo, expresa Blanco en su análisis es sacar del Gobierno a los funcionarios que no estén alineados para que no traben la gestión. Asimismo, añade que Guzmán intentó echar a Basualdo a principios del año pasado. Si bien la decisión se comunicó extraoficialmente, el funcionario kirchnerista permaneció en su cargo por pedido de Cristina Kirchner. Con información de Pablo Fernández Blanco para La Nación.