Desde Japón, un grupo de personas de gran corazón, artesanalmente confeccionan mandalas de amor, alegría, salud y agradecimiento para donarla a los internados en el Hospital de Niños, enviándolas por correo internacional a mi domicilio. Contenido sin valor monetario, pero inmenso valor sanador para esos niños.

El primer inconveniente fue que retuvieron el paquete en Aduana. Correo Argentino ofrece ocuparse del trámite pagando $ 450, pero la página Web donde uno tiene que hacer la declaración jurada del contenido de la caja, que pesa 1kg , es tan engorrosa que ni con la asistencia telefónica de los empleados del correo en 8 llamados telefónicos pudo lograrse.

Cuando finalmente se logró hacer la declaración jurada, surgió un nuevo inconveniente: sólo podrán abonarse esos $ 450 con tarjeta Visa . Yo no tengo tarjetas ni cuentas bancarias y gasto todo lo que tengo en comida y rehabilitación, luego de ser atropellado brutalmente por un taxista que reconoció que conducía apurado y mirando su celular.

Cuando un gran amigo me ofrece su tarjeta Visa para pagar el trámite, mi alegría duró poco, ya que Correo Argentino niega que el trámite sea pagado por un tercero. Ya no parece posible hacerles llegar esa donación al Hospital de Niños sin que algún ser humano, verdaderamente humano, interceda de algún modo y facilite un trámite que no es en absoluto algo comercial. Es, simplemente, una expresión de amor, alegría y júbilo, con gran contenido sanador para quienes más lo necesitan.

Mi pensar y sentir al motivarme a escribir esta carta, tarde por la noche y cansado, con problemas personales de salud y a riesgo quirúrgico, es que sé positivamente que existen muchas personas de gran corazón que pueden encontrar el modo de colaborar, sin quebrantar ninguna ley, para que esta “medicina” de amor llegue a las manos, corazones y el alma de los pequeños que la esperan.

Si crees que no puedes ayudar, por favor reenvía esta carta a quien creas que puede hacerlo.

Sebastián Huald / lagodenin@gmail.com

Polémica decisión de Ramos Padilla tras la toma de tierras

La usurpación de casas o terrenos ajenos es un delito. El que ejecuta una ocupación sobre bienes que no le pertenecen comete un delito. La Justicia debe defender a los legítimos propietarios. Ante circunstancias de urgente necesidad por parte de los ocupantes de las tierras o bienes ocupados, los mismos deben ser expropiados por el Estado a través de una ley del Congreso y luego asignadas a las personas que carecen de esos bienes.

La integridad de los Estados nacionales debe ser respetada. En el caso de los seudo mapuches que pretenden ocupar tierras que creen que les pertenecen, pueden efectuar los reclamos sin violencia para llegar a una negociación si las leyes internacionales así lo permiten. También en el reciente caso de San Nicolás el bloqueo ejercido por el gremio de Camioneros en contra de una condena de la Justicia evidencia que hay grupos y dirigentes que pretenden subordinar las decisiones de la Justicia a sus intereses personales.

Se inscribe en esta misma anomalía el reclamo de Hugo Moyano de un bono extra de 20 mil pesos para los integrantes de su gremio. ¿Si no lograra satisfacer su reclamo podíamos esperar un bloqueo con sus camiones de la avenida 9 de Julio? ¿O tal vez esperemos que tal cosa ocurra cuando la Justicia produzca un fallo desfavorable para Pablo o Hugo Moyano?. La interrupción del piqueterismo con asentamiento incluido en la avenida 9 de Julio, impidiendo la circulación de una gran mayoría de las personas que trabajan.

¿No es merecedora de una acción de las fuerzas policiales para evitar el daño a la producción y el trabajo que estos bloqueos ilegales producen? Debemos optar entre el imperio de la ley o el imperio de la fuerza mafiosa. Hasta ahora se imponen los transgresores o los delincuentes, ante la neutralidad o el apoyo del Gobierno.

Alfredo Andreotti / xintetico@mac.com

En días recientes he observado lo que me parece son confusiones que reinan en nuestro país: un juez dictamina que una ocupación de tierras no puede ser penada porque fue hecha durante el día y sin ejercer violencia.

Refiriéndose a la protesta de los autodenominados “cineastas”, algunos periodistas insistían en que era pacífica hasta que la Policía actuó para liberar una vía al tránsito. Creo que en ambos casos se están desconociendo derechos fundamentales: el de propiedad en el primer caso, y el de libre tránsito en el otro.

Mientras subsistan confusiones de tal tipo, nuestro país no va a lograr la convivencia en paz.

Rodolfo E. Szelest / rodolfo.szelest@gmail.com

Según el juez Ramos Padilla, la toma y usurpación de tierras en La Plata no existió porque fue de día. Polémico fallo y resolución. Con ese criterio si existe una violación o delito no es de día. No hay delito. O sea otra villa más. Esas son tierras fiscales, estaban para viviendas populares, eso no va a ocurrir. Luego estos ocupas van a pedir luz, agua, cloacas, ayuda, etc. Esa gente tiene problemas, lo entiendo, pero no es así, muchos también los tienen y no toman tierras.

Señor juez, ¿por qué no se los lleva a su juzgado o tribunales de día? O sea, si entro a su casa de día, no es delito? Hablan de pagar luz, si están colgados, ¿con qué pagan? ¿Con los planes? ¿Qué clase de juez es usted? ¿Avala esto? La mayoría tiene vivienda, averigüe bien, mandé a sus leguleyos, alguien está haciendo negocios.

Guillermo Gómez / guillepoligomez@yahoo.com.ar

En una brillante resolución dada a conocer estos días, el talentoso juez federal Alejo Ramos Padilla archivó una causa sobre toma de tierras porque ésta se produjo a plena luz del día. Tal fue el impacto de ese sabio decisorio, que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quedó tan maravillado que decidió no apelar, ya que no encontró fundamentos sólidos que pudieran empañar aquella joyita del Derecho del s. XXI… ¡Bravo por don Padilla…Ramos!

De modo tal que si a cualquier ciudadano se le canta hacerse de un campito en Venado Tuerto, Pergamino o en cualquier otro territorio de la provincia de Buenos Aires mediante el sistema de la usurpación, sólo tendrá que realizarlo a plena luz del día para que sea plenamente válido y así pueda obtener un justo título sobre el terrenito.

Ahora bien, supongamos que la toma se produce a la tardecita, donde hay luz, pero ya no tanta, ¿qué ocurriría don Padilla….Ramos? Creo que tengo la solución: por ejemplo, si la usurpación fuera sobre 100 hectáreas, yo propondría que el sacrificado usurpador/a, se apropie de 50 hectáreas, es decir de la mitad. Eso sería lo más justo porque como dije antes, no hay plena luz del día, sino luz a medias. Le doy otro ejemplo: ¿qué pasaría si esa toma se produjera en un día nublado, donde la luz del sol se esconde detrás de espesas nubes para luego aparecer nuevamente? Ahhh… ¡ Qué dilema don Padilla!

Pues yo tengo la solución: otorgaría al noble usurpador aquellas tierras donde el sol se haya posado al menos un rato, luego de que las nubes se hayan disipado, dejando al astro rey iluminando aquellas zonas donde la usurpación pueda hacerse realidad, en razón de que se hizo a plena luz del día.

Julio C. Borda / jcfborda@hotmail.com

Mirá también