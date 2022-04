A los 19 años, la hija de Jorge Rial quedó embarazada de Francesco Benicio, mientras estaba en pareja con Facundo Ambrosioni. En dialogo con Ángel de Brito en Lam, la influencer detalló como se entero y como se entero su papá Jorge Rial.

Ángel De Brito mencionó que lleva dos meses de embarazo, por lo que los tiempos coinciden con su nueva relación. Más allá de que confirmó el romance hace pocas meses, ya había aclarado que llevaban juntos algunos meses.













Además, otros de los puntos que resultaban llamativos de la noticia era la reacción de Jorge Rial, su padre. Justamente el conductor de “LAM” aclaró que no brindó la primicia antes ya que había integrantes de la familia que todavía no estaba al tanto. “Viajé a Buenos Aires para hablar con mi papá sobre el tema. A mi papá se lo dije en la cara mientras comíamos el domingo“, explicó en un audio More Rial.

“Mi papá se lo tomó bien, fue un poco shockeante la noticia pero se puso muy contento“, aclaró la joven sobre el ex conductor de “Intrusos”. Cabe aclarar que será su segundo hijo, ya que tiene a Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni.