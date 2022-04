Después de dos semanas de silencio, la actriz Nacha Guevara habló sobre la polémica que se desató luego de que trascendiera que recibirá una indemnización de casi 12 millones de pesos por su exilio ante las amenazas de la Triple A que se extendió durante la última dictadura militar. Dijo que firmó “una notificación” pero que no sabe cuándo va a cobrar ese dinero.

Clotilde Acosta, conocida con su nombre artístico, de 81 años, decidió darle una entrevista a Jorge Fontevecchia con el conocimiento de que su interlocutor también vivió el exilio. La entrevista la llevó a recordar aquellos tiempos y a aclarar los motivos que la llevaron a peticionar por esta compensación estatal.

De acuerdo a la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Nacha recibirá 11.466.268,80 pesos por los 2.856 días que pasó en el exilio desde el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983.

“Esa reparación se dará en un futuro. Imaginate que hace 22 años que apliqué (a la indemnización)… el tiempo que puede pasar hasta recibir esa reparación es como entrar en dimensión desconocida”, argumentó en la entrevista publicada en Perfil.

La actriz y cantante remarcó, no obstante, que no tuvo más novedades hasta el momento. “Lo único que firmé fue una notificación”, apuntó.

Asimismo, Guevara recordó el momento en el que decidió inscribirse en el programa del Estado que busca compensar a aquellos que se vieron forzados a abandonar el país en los 70.

“Se me vino una película con todas las imágenes juntas. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”, admitió la también ex jurado de Bailando por un sueño, al rememorar el momento.

Al ser consultada por el motivo que la condujo a aplicar a esa reparación hace 22 años y no al momento del regreso de la democracia en la Argentina, Guevara esgrimió sus razones. “Creo que la ley por la cual esto se aprobó no fue inmediatamente después de mi exilio”, dijo, y agregó: “Estas cosas llevan tiempo, lo discutís con tu familia, lo hablás… No tengo respuesta para eso”.

También abordó las repercusiones de la noticia de la compensación a la que accedió y los cuestionamientos que recibió.

“Me apena el punto al que hemos llegado con ese odio por el otro. Si nos diéramos cuenta de lo que está produciendo eso en nuestras vidas podríamos establecer una sociedad más tolerante que nos permita avanzar. Así se retrocede. Esta es la era de la desigualdad, la estupidez y la ignorancia. Eso es lo que hemos creado y nos tenemos que hacer cargo”. se explayó.

Nacha Guevara y las amenazas de la Triple A

En 2020, cuando cumplió 80 años, Nacha Guevara contó las amenazas que recibió de la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón.

“La invitación aparece una mañana en el periódico con una amenaza de las tres A, la Alianza Anticomunista Argentina, que amenazaba a intelectuales, militantes, científicos, y las cumplía a las amenazas en general. Entonces, apareció esa amenaza que nos daba 48 horas a Héctor Alterio, a Horacio Guaraní, a Luis Brandoni, a Norman Briski y a mí para salir del país”, detalló.



Nacha Guevara volvió al país recién en democracia.

Guevara sufrió de persecuciones y hubo bombas en los teatros donde actuaba.

En una entrevista con Clarín, contó sobre su exilio: “Tuve dos exilios por amenazas de la Triple A, que le hicieron especialmente a gente de la cultura. La primera me incluyó en esa lista. Nos dieron 48 horas para irnos; me fui por un año y estuve en Perú, México y después volví porque me contaban que se habían calmado las cosas”.

DS