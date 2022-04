Pedro Troglio dejó de ser el Director Técnico de San Lorenzo de Almagro. Sí, lo que a principio de año era ilusión y esperanza, rápidamente se desvanece en el aire. Apenas diez partidos pasaron para que el entrenador decidiera que no va más y renuncie a su cargo.

El Ciclón, sumergido en una profunda crisis futbolística pero sobre todo institucional, quedó afuera de la Copa Argentina en manos del humilde Racing de Nueva Italia (tercera división del fútbol argentino) al caer 4-2 por penales luego de empatar 1-1 en los noventa minutos.

Fueron 10 partidos: 1 triunfo, 5 empates y 4 derrotas. Ocho puntos conquistados de treinta posibles es una campaña de descenso directo, para nadie puede soslayar la necesidad de un proyecto a largo plazo. “Hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir”, escupió el subcampeón del mundo 1990.

AHORA: TROGLIO SE VA DE #SANLORENZO: “Hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Más allá que ellos me pidieron que espere hasta el final del torneo”. pic.twitter.com/P7bk9bqTK7 — TyC Sports (@TyCSports) April 14, 2022

“Ellos me pidieron que espere hasta mayo, pero faltan cinco partidos y un mes es mucho tiempo. Esto es responsabilidad del entrenador. No quiero estar a cualquier costo. Por agradecimiento a ellos creo que lo mejor es descomprimir. Habíamos arrancado bien, pero la manera en que nos tocó perder hoy… Me parece que lo justo es no esperar hasta mayo, cuando seguramente habrá una decisión de tener que rearmar todo”, desarrolló.

Y completó: “Queríamos armar algo en este semestre para después, pero cinco partidos es una eternidad. Me voy a mi casa con mi familia, que me ha bancado. Es lo más justo. Le agradezco a la gente de San Lorenzo. Aunque el partido hubiese sido distinto y hubiéramos jugado fantástico, me parece que no pasar con Racing de Córdoba ameritaba esta decisión. La única manera de generar tranquilidad es esta”.