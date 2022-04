¡Se casa Florencia Peña! La actriz y conductora dio la noticia mostrando el íntimo momento en el que Ramiro Ponce de León le propuso matrimonio. Lo hizo a través de un video que compartió con los 5, 8 millones de seguidores que tiene en Instagram.

El posteo de Florencia Peña tiene, además de las imágenes con el pedido de casamiento que le hizo su pareja y padre de su hijo menor, un texto que comienza con una frase contudente, una afirmación que lo dice todo: “Sí, quiero”.

A continuación, Flor no pudo con su genio y tuvo que meterle humor a la situación por muy romántica que fuera. De hecho, escribió: “En tu cara @jlo que me copias en todo”, en referencia al compromiso de Jennifer Lopez con Ben Affleck, que tanto dio que hablar durante el fin de semana último. Luego, con relación a su propio video, Peña agregó: “No se pierdan el final”.



El posteo de Flor Peña titulado: “Sí, quiero”. Foto Instagram.

La grabación comienza con el abogado Ponce de León entregándole una bolsita en la que había una caja. Al abrirla, ella se emocionó: encontró una tarjeta con una pregunta. Era la pregunta del millón: “¿Te casás conmigo?”.

Al verla tan conmovida, él le dio un beso y quiso saber si sus lágrimas eran “un sí”. “Obvio”, respondió Flor. Los novios se besaron y él le entregó el anillo de compromiso que ella no tardó en mostrarles en primer plano a sus seguidores.



Florencia Peña y Ramiro Ponce de León: pedido de boda aceptado. Captura Instagram.

“Te amo”, le dijo Flor al padre de su hijo Felipe y mirando el anillo exclamó: “¡Ay, no lo puedo creer! Me muero, no lo puedo creer”. Divertida, al comprobar que la joya le quedaba grande, se rió y dijo: “Lo tenemos que achicar un poco, ya empezamos mal”.

En el final del video, ese final que les había pedido a sus seguidores que no se perdieran, Flor, feliz, aseguró: “¡No lo puedo creer!”, y mostró el hermoso anillo que le dio su novio.



Florencia Peña mostró el anillo que le regaló su novio al proponerle matrimonio. Captura Instagram.

Una historia de poliamor

Florencia Peña estuvo casada con Mariano Otero hasta 2012. Con él, tuvo dos hijos: Tomás y Juan. Además, ella es madre de Felipe, de 4 años, fruto de su posterior relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

El romance del letrado y la actriz transcurría sin escándalos mediáticos hasta que en 2018, se filtraron ciertos audios de él con una mujer de nombre Eliana Mendoza. Entonces, Florencia Peña se decidió a hablar públicamente para aclarar los tantos. Según dijo, ella y su novio no tienen un vínculo monogámico.

“Tenemos una relación consensuada y abierta, de poliamor”, explicó Flor ante los medios en aquella ocasión, y de ese modo evitó que se siguieran metiendo en la intimidad de su pareja.



Florencia Peña y Ramiro Ponce de León, en el video donde él le pide matrimonio. Captura Instagram.

Vacaciones en Miami y el Caribe

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León están recién llegados a la Argentina luego de haber disfrutado en familia de unas vacaciones soñadas que comenzaron en México y siguieron en los Estados Unidos.

La pareja compartió esos días de descanso con su hijo Felipe, los dos hijos que ella tuvo con Mariano Otero – Juan y Tomás-, y la madre de Flor, Norma Finoli.

Siempre activa en las redes sociales, Flor mantuvo a sus seguidores al tanto de los gratos momentos que ella y su familiares vivieron durante el viaje que incluyó el festejo del cumpleaños de Ramiro Ponce de León.



Florencia Peña y pareja Ramiro Ponce de León, enamorados y de vacaciones. Captura Instagram.

AS