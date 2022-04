Sergio Berni describió la interna del oficialismo como “un escenario de todos contra todos” y, en ese contexto, habló de su relación con Máximo Kirchner y cargó duro contra el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, quien previamente había cuestionado su continuidad en el gobierno de Axel Kicillof tras tildarlo de “represor explicito y multimillonario”.

El ministro de Seguridad de la Provincia volvió al ojo de la tormenta luego de que Grabois criticara su presencia en el gobierno bonaerense. “Lo de Berni es injustificable, de quién es el problema de que un represor explícito y multimillonario, no sé bien cómo hizo la plata, siga siendo parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el dirigente social a días de que el funcionario apuntara que en su momento había “metido preso a Grabois”.

Pero el referente del MTE no se quedó ahí sino que además fustigó a Kicillof. “Cada uno es responsable del rol por el que lo eligieron. Axel es el gobernador de la Provincia y lo respeto y quiero mucho, pero comete un error gravísimo en rifar su historia política teniendo un represor de pobres y obreros en su gobierno”.

“Está rifando su historia y su futuro, y el amor que le supo tener una parte importante de nuestra generación”, advirtió en declaraciones a C5N.

La respuesta de Berni

Sergio Berni no demoró su respuesta a las acusaciones de Juan Grabois, pero en principio dejó en claro que este contrapunto “no es una interna”. “No formo parte del kirchnerismo, de un espacio donde el mismo Grabois dijo públicamente que Cristina no era el liderazgo”. “Pero esto es normal de Grabois porque hace poco dijo que le hacía mucho ruido la fortuna de los Kirchner, pero no lo escuché decir lo mismo de sus socios macristas (Mario) Quintana y (Fabián) Pepín Rodríguez Simón cuando le daban planes a granel”,

“Soy ministro de Seguridad y reprimir un delito es hacer cesar un delito. Creo en el orden, en la Constitución, en las leyes y mi función es esa, hacer cesar los delitos. Obviamente que Grabois cree que puede hacer lo que quiere con total impunidad por las relaciones que tiene”, agregó el funcionario provincial.

Puntualmente sobre las acusaciones del dirigente social respondió: “No soy multimillonario, tampoco me molestaría serlo, pero no lo soy. Todo lo que hice lo hice trabajando. Desde 2003 tengo una declaración jurada patrimonial porque soy funcionario público”.

“Mi patrimonio está totalmente declarado. Algo que sería muy bueno que lo hagan aquellos que manejan importantísima plata en planes sociales”, reclamó en un tiro hacia el mismo Grabois.

Al referirse al dirigente del MTE, Berni indicó: “Él es un militante del kirchnerismo y yo como lo dije hace rato, una de las cosas por las que me he ido es por estas incoherencias“. Y fundamentó que “en 2018 en una toma en La Matanza, la policía mató a un militante de él y no lo escuche levantando la voz”.

“Lo que diga Grabois, lejos de importarme, me posiciona en el lugar en el que estoy: el lugar de la coherencia, el orden, de respetar las leyes, de recuperar el orden que perdió nuestro país”, remarcó.

Sobre los dichos de Máximo

Hace una semana, el diputado Máximo Kirchner le mandó un mensaje al Gobierno y le pidió tomar más medidas por los sectores vulnerables cuando todavía se mantienen las tensiones internas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”, dijo el referente de La Cámpora, en un acto que encabezó en Merlo.

Sobre esta frase del hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner respondió el ministro Sergio Berni. “No me siento aludido y de pendejo no tengo nada, ya tengo 60 años y una trayectoria bastante importante de mi vida”, declaró el jefe de la cartera de Seguridad.

En declaraciones a radio La Red, el funcionario provincial remarcó que “lo que haya dicho Máximo Kirchner será responsabilidad de él aclarar de quién dice estas cosas. Cuando digo las cosas las digo con nombre y apellido”.

Consultado sobre el estado del vínculo con el diputado, Berni dijo: “No tengo ninguna relación con él, más allá de que lo quiero y lo respeto, es un gran militante. Tampoco hable con Cristina“, agregó.

“Nunca me van a encontrar criticándola. Es una persona que aprecio muchísimo, es la mejor política de la república Argentina, pero el espacio kirchnerista desde que se formó el Frente de Todos perdió la esencia que tuvo en los 34 años que milite al lado de ella, por eso decidí irme”, añadió.

Finalmente al opinar sobre la crisis que mantiene el Gobierno, Berni declaró: “He sido muy critico del gobierno nacional, no lo he sido ahora cuando el escenario es de todos contra todos, lo he sido antes de asumir este presidente y después cuando bien asumió. Ahora están repitiendo a viva voz lo que yo en soledad discutía hace dos años”.

GRB