Es sabido que pocos son los que llegan y que el camino muchas veces es cuesta arriba para aquellos que desean convertirse en futbolistas profesionales. A veces, la situación económica es un gran impedimento que no permite que miles de talentos florezcan y puedan dedicarse al deporte, aunque sea de manera amateur. Pero a veces aparece una solución cuando menos se la espera.

En este sentido, un mensaje de WhatsApp que se viralizó en los últimos días nos muestra, por un lado, la difícil situación de una familia que no podía seguir pagando la cuota social de la escuelita de fútbol de su hijo y, por el otro, la solidaria reacción de la gente que a través de las redes sociales encontró un lindo final para esta historia.

En Twitter, un compañero difundió el texto de despedida que envió el chico de 14 años al grupo de la Séptima División del Everton de La Plata. Los usuarios viralizaron el doloroso mensaje y de manera impensada lograron que siga haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol.



El chat de la séptima de Everton de La Plata. Foto: Twitter.

Una dolorosa despedida

“Hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo“, anticipó el usuario @elo999_ en la red social. La publicación es una captura de pantalla del sentido mensaje que mandó su compañero de la escuelita de fútbol.

“Quería despedirme de todos. No queríamos esto ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede, no se puede. No tengo la suerte que tienen ustedes, mis padres se rompen el alma para darnos las cosas. Y aunque el fútbol es algo que todos saben que yo amo, ya no se puede porque es muy caro. Por ahí cuando sea más grande y trabaje, vuelva y los vea”, decía parte del texto que envió por WhatsApp.

“Hoy mi vieja me mostró el mensaje que mandó el profe y quise llorar pero no podemos hacer nada. Gracias chicos, suerte. Como nos decía el profe Julio: ‘tenemos que jugar y aprender, pero por sobre todo ser compañeros y divertirnos’. Los voy a extrañar una banda, gracias de verdad”, concluyó el duro mensaje de despedida. Luego, aclaró que iría a visitar a los compañeros cada vez que jueguen.



Instalaciones deportivas del Club Everton de La Plata. Foto: Instagram.

La reacción de la gente

Las palabras de dolor fueron tan fuertes que instantáneamente la publicación comenzó a tener grandes interacciones en Twitter, logrando más de 190 mil “Me gusta” y casi 9 mil “Retweets”.

La acción colectiva fue unísona: ayudar al adolescente. Luego, el usuario compartió un número de CVU para que la gente hiciera donaciones y rápidamente se inició una colecta para que su compañero pueda seguir en el club.

Por otra parte, los directivos reaccionaron rápido becando al adolescente de 14 años para que no pague los 1500 pesos correspondientes a la actividad deportiva que realiza.

En diálogo con Clarín, Marcelo Fortes, presidente del Club Everton de La Plata, afirmó estar “contento de que esto haya tenido un final feliz“. Y, sobre la repercusión del mensaje, agregó: “Yo no quiero que la gente piense que porque se viralizó nosotros lo ayudamos”.



Club Everton de La Plata. Foto: Instagram.

Además, el directivo, que ocupa este cargo desde 2015, demostró su preocupación por la cantidad de jóvenes que necesitan ayuda para permanecer en el club: “Hoy por hoy nosotros tenemos más de mil chicos en esta situación. Y los clubes también necesitan ayuda”, afirma.

Y continuó con su preocupación: “Muchos no pueden pagar la cuota de dos mil pesos (NdR: $500 de cuota social y $1500 de la actividad deportiva). Algunos vienen y pagan pero otros no pueden. Y nuestra función es contener”, dice.

“Nosotros cumplimos un rol muy importante en la sociedad. La contención que brindamos es única. Pero el Estado debería ayudarnos”, agrega Fortes. Mientras tanto, insiste en la importancia del trabajo social de su institución por sobre lo deportivo.

Un final feliz

El sistema de becas que funciona en el club es a través de una planilla que debe completarse con los datos del menor. La familia debe solicitarla, y a partir de ahí el adolescente quedará exento del pago de la actividad deportiva correspondiente. De esta manera, el chico de 14 años podrá seguir jugando al fútbol ​sin preocuparse por lo económico.

En tanto, el Club Everton de La Plata es uno de los tantos centenarios del país. Fundado el 9 de abril de 1905, acaba de cumplir 117 años de existencia. Actualmente su plantel de fútbol compite en la Primera A y en la Primera C de la Liga Amateur Platense. Y están anotados para participar eventualmente de la Primera D de AFA.

El club, que tiene su sede social en la calle 14 entre la 63 y la 64, cambió su nombre original, Club Atlético 25 de Mayo, por Club Everton de La Plata luego de presenciar un partido amistoso entre los conjuntos ingleses Everton y Tottenham Hotspur contra el Alumni Athletic Club.

El usuario que publicó el mensaje que se volvió viral tiene actualmente un tweet fijado que anticipa un “final feliz”, y que demuestra el poder que tienen las redes sociales si se usan bien.

En la imagen puede leerse como concluyó todo: “Hola chicos, soy Pablo, recién llegué de la escuela. Quería avisarles que gracias a ustedes y a toda la gente del club voy a poder seguir jugando, estoy re contento. Gracias y nos vemos el viernes, suerte a todos mañana”.