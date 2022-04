El pasado jueves Jaldo informó que los obreros del sector y las patronales nucleadas en la Asociación Citrícola del Noroeste (ACNOA), por intervención del Gobierno, llegaron a un acuerdo salarial.

Por tal motivo, Dalinda Sánchez, en comunicación con LV12 Radio Independencia explicó: “Primero que nada quiero agradecerle al Gobernador por la gran gestión que hizo para poder acercar a las partes, tanto a UATRE, como a ACNOA, para que se pueda llegar a un punto de encuentro por la paritaria del citrus, teniendo en cuenta que estaba muy friccionada la situación en la semana pasada y por suerte se pudo llegar a un acuerdo en la paritaria del citrus”.

“Yo siempre digo que cuando termina una lucha, empieza otra. Gracias a dios se consiguió un buen aumento para los trabajadores del citrus, ahora la gran lucha es que los empresarios cumplan”, agregó.

image.png Tras la paritaria en el citrus esperan que “los empresarios cumplan”.

Por otro lado, reconoció que en el sur de la provincia habrá una pelea por que hay que tener en cuenta que se registra con una gran cantidad de trabajadores en negro y han venido trabajando desde el 1 de marzo, por lo tanto no les va a costar un solo centavo el trabajador, carga de familia, AFIP, nada a los empresarios y hoy surge que no quieren pagar lo que corresponde.

“Muchas empresas no les quieren pagar el retroactivo, no quieren brindarles la ropa de trabajo. El máximo que quieren pagar por maleta es de $72. Ya se le planteó al Gobernador la situación sabiendo que son los gremios los que entran generalmente en las fincas a hacer los controles correspondientes y Jaldo nos planteó que está toda la artillería para que se puedan hacer los controles pertinentes con todos los entes”, comentó.

Además, contó que en el sur de la provincia la cosecha del limón ya comenzó con casi un 100% de las empresas. Hay fincas que el día lunes no trabajaron porque no les quisieron dar el aumento y luego desde el martes con la lluvia, no pudieron hacerlo pero que están todos activos.

“El acuerdo que se firmó consta que desde el primero de marzo, el aumento es de 64,7% hasta el 30 de junio, y desde el primero de julio un 12% que alcanza al 76,7%. Con un jornal de $2.800 para el trabajador desde el primero de marzo hasta el 30 de junio y desde el primero de julio son $200 más. Vamos a seguir todo muy de cerca para que se pueda cumplir. Las firmas contratistas son las que se llenan de dinero a las costa de los trabajadores y no cumplen con ellos”, finalizó.