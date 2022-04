Pedro Troglio, entrenador de San Lorenzo. Foto: NA.

El entrenador Pedro Troglio dejará su cargo en San Lorenzo después de la dura eliminación en la Copa Argentina por penales frente a Racing de Córdoba, que milita en el Torneo Federal A, pese a que los dirigentes le pidieron que continúe en el banco de suplentes.



“Me pidieron que siga hasta que termine el campeonato, pero ya les avisé a los dirigentes que no voy a continuar. Lamentablemente tenía ganas de estar acá, pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar pero lamentablemente no se pudo”, dijo en declaraciones a la prensa apenas finalizado el encuentro.



Y añadió: “Habíamos arrancado bien, pero después tuvimos una serie de problemas y no pudimos ganar. Lo justo es no esperar hasta mayo y no seguir”.



“Nunca me pasó. Tengo que pedirle perdón a la gente, me tengo que ir a mi casa con mi familia. Los hinchas de San Lorenzo me han apoyado, pero por respeto a ellos después del partido de hoy tengo que dar un paso al costado”, prosiguió el DT.



En esa línea, agregó: “Aunque el partido hubiera sido fantástico y hubiésemos perdido por una injusticia, iba a ser el detonante para que uno deje un lugar en el que esperaba estar. Tenía claro que podía pasar, ya les avisé a los jugadores, la única manera de generar un fusible de tranquilidad es con el DT, que a veces se lleva los logros y otras veces las pérdidas”.



“El contexto del club es muy duro, no es el clima ideal. Espero que mi renuncia devuelva tranquilidad, es un aprendizaje también. Ahora hay que seguir el rumbo, agradezco por la oportunidad que me dieron”, cerró Troglio.



El técnico, cuyo ciclo es el décimo que finaliza prematuramente desde la partida de Edgardo Bauza en diciembre de 2015, dirigió solo diez cotejos, de los cuales ganó uno, perdió cuatro y empató cinco, con ocho goles a favor y once en contra.