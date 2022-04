Verónica Llinás se convirtió en el blanco de las críticas por opinar sobre la crisis en el INCAA. Tras su cruce con el diputado José Luis Espert y los conductores Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, la actriz se defendió en diálogo con el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad). “No sé porqué fui blanco de todo esto, no soy la persona mas representativa del cine; es una operación burda y hasta inventaron una cuenta de Twitter”, aseguró Llinás. Luego, puntualmente sobre la burla de Feinmann y Viale en El Pase (La Nación+), Verónica dijo: “Lo que han hecho Feinmann y Viale usando un tuit falso para lograr instalar una cancelación es terrible. Ya no espero disculpas”.

“Vi el video donde hablaron de mí y me hicieron bullying mediático, y me expresé con chicanas porque yo también me enojo y pierdo la paciencia, pero es mucho menos grave de lo que hicieron ellos”, afirmó. “Yo no creo que las creencias de una persona impidan relacionarse o una amistad, salvo que adhiera a ideas inhumanas”,manifestó.













“Hay cada vez más actores con más miedo de expresarse, con más miedo de decir lo que piensan por temor a la cancelación y eso es nefasto para el país. Yo quise ayudar a visibilizar la convocatoria con el INCAA y no podría vivir tranquila sintiéndome una pusilánime que no puede decir lo que piensa, y hay que tener mucha espalda para lidiar con el miedo a la cancelación y al hambre”, disparó.

“Soy una actriz que hace 40 años que trabajo, sobre todo trabajé en proyectos privados, no hice casi nada para el Estado, tengo una carrera larga y reconocimientos de todo tipo, entonces empantanar así a alguien que está en plena gira, tratándome de ‘la rata que baja del barco’, con poquísima rigurosidad periodística y en este momento de la época de la cancelación”, sumó. Llinás dijo: “Vengo de unos días muy álgidos, tengo una especie de ejército de trolls agrediéndome constantemente, y se armó una guerra grietosa inmunda. Pero si sirve para visibilizar lo que viene pasando con el INCAA, bienvenido”, cerró.