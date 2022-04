Las primeras imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó el 24 de febrero pasado, quedarán para la posteridad: son las escenas del éxodo encarado por miles de mujeres y niños hacia países vecinos, mientras los primeros bombardeos ordenados desde Moscú suenan detrás. Es la disparada de la beligerancia y el comienzo en paralelo del mayor desplazamiento humano producido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Con esa sonoridad de fondo, Clarín envió el primer equipo periodístico a la zona crítica.

En ese momento, la amplia frontera entre Polonia y Ucrania era sin lugar a dudas el escenario primordial de cobertura. Por diferentes pasos, se producía una salida incesante de familias que abandonaban sus hogares y pasaban a vivir en la diáspora de los refugiados, un limbo desesperante que alcanzó a principios de abril la cifra de 4,5 millones de personas fuera de sus casas.

La frontera: de Polonia a Lviv​



La primera etapa de la cobertura de Clarín estuvo centrada en ese drama. Pablo Vaca y Marcelo Ferreiro retrataron la esencia de ese éxodo penoso. Mujeres y niños dejaban el país, los hombres, en su mayoría, se quedaban para pelear y defender su identidad.

Polonia era el gran país receptor. En el final de un crudo invierno, con temperaturas implacables, reportear desde la frontera en busca de historias de vida fue el primer gran desafío. Mientras tanto crecía la amenaza y una ciudad del oeste ucraniano, desconocida para los occidentales, tomaba forma como capital alternativa: Lviv.



En la frontera. La primera etapa de la cobertura de Clarín . Foto : Marcelo Ferreiro

La capital política y milenaria, Kiev, permanecía bajo asedio de las tropas rusas. Todo su conurbano con reminiscencias soviéticas era zona de batallas. Lviv, entonces, se erigía como el lugar donde se apostaba la prensa internacional y hacia allí se desplazaban también funcionarios políticos y militares para dar cuenta del drama humanitario y denunciar la invasión rusa.

Esa ciudad fue también la puerta de entrada al país invadido. El lugar desde donde se definían las estrategias de trabajo de los corresponsales. También a dónde llegaban combatientes o donde los civiles se capacitaban en el uso de armas, como retrató Clarín.

Era el sitio donde mujeres jóvenes confeccionaban con medias y cintas y telas, las tramas que se usan para camuflar barricadas. Desde la estación central de Lviv, Clarín retrató el viaje de los ucranianos rumbo a una Europa con políticas de acogimiento en la mayoría de los países vecinos.



Lviv. Se prepara para ser el bastión defensivo de Ucrania. Foto: Marcelo Ferreiro

Pero la guerra sucedía igual. Tomaba forma. Los misiles comenzaban a arrasar ciudades como Mariupol y Járkov. Odessa, la perla del sur, entraba en alerta. Las bombas impactaban en las periferias de Kiev: Irpin, Bucha, Gostomel ahora eran sitios convertidos en campos de destrucción.

La muerte hacía su oficio en una contienda con matices de siglo XX, pero también con la tecnología de esta época. Los civiles que podían huían del fuego enemigo cargados de unos pocos bolsos. Otros combatían. A pesar de la intensidad rusa de los primeros días, el ejército ucraniano daba muestras de una notable capacidad de resistencia. En términos de despliegue periodístico, era indispensable llegar a Kiev para informar desde el corazón de la guerra.



Terminal central de trenes de Lviv.

Foto: Marcelo Ferreiro

El viaje a Kiev, el corazón de la guerra​



A mediados de marzo, el segundo equipo de enviados de Clarín tomó en el Lviv el tren rumbo a Kiev: un tren vacío. Nadie hacía ese camino hacia una ciudad fantasma en ese momento. Al cabo de diez horas de viaje, en pleno toque de queda, comenzó el segundo tramo de la cobertura de este diario: desde la ciudad de 1500 años asediada por los tropas rusas.



Estación de Lviv. El tren humanitario llega con refugiados. Foto: Francisco Argerich

Francisco Argerich y este cronista tomaron la posta. El arribo a Kiev fue en pleno toque de queda. Como son las llegadas a sitios inquietantes en las películas, el arribo de los enviados se produjo en plena noche cerrada. Los soldados esperaban para chequear que no se tratara de la llegada de un grupo de espías. Tras pasar la madrugada en la terminal, la nueva base de operaciones de Clarín fue el Hotel Natsionaly, ubicado en plena zona gubernamental de una ciudad blindada.



Destrucción afuera de Lukianivska. Foto: Francisco Argerich

La primera cercanía con las batallas tuvo lugar esa misma noche, cuando la artillería ucraniana ubicada en la zona del parlamento abrió fuego contra un dron ruso a tan solo metros de la ventana de la habitación de los enviados. Se pudo captar todo con la video cámara de un smartphone.

A partir de ese día, toda la cobertura de este diario fue con banda de sonido de bombas, estruendos, misiles y disparos de fondo. El “juego” -si se permite la expresión- consistía en buscar el máximo acercamiento posible a los frentes de batalla ubicados a diez kilómetros de la gran ciudad.



Toque de queda en Kiev. Foto: Francisco Argerich

No era fácil. Las tropas ucranianas desconfiaban de los periodistas. Había que dar cuenta de eso. Pero también buscar las historias de vidas ocultas en medio de la beligerancia. Allí estaban, por ejemplo, los bebés subrogados de Kiev. O la historia de esa inmigrante de Nicaragua, amante del cine y las artes, cuyo teatro underground ahora era un refugio antibombas para los vecinos del barrio.

Los misiles detrás del shopping Retroville, en el castigado distrito de Podilsky, sacudieron los planes de trabajo. Pero más todavía el asesinato de una periodista rusa en ese mismo lugar apenas un día después. Clarín estuvo en el interior del shopping cuando todavía olía a quemado. Y chequeó el sitio donde la enviada rusa fue asesinada en medio de extrañas circunstancias nunca aclaradas. Era la guerra, donde lo cinematográfico suele hacerse real. Donde no existen concesiones ni tampoco el riesgo cero.



Shopping Retroville. Prácticamente borrado del mapa. Foto: Francisco Argerich

En medio de la intensidad de la cobertura, con el correr de los días, se fue creando un clima de camaradería entre enviados internacionales afincados en Kiev. La guerra tenía los signos de los viejos conflictos del siglo XX. En los momentos de sosiego, por las noches, en los restaurantes de los hoteles, los enviados de todos los diarios de primera línea global se cruzaban para compartir datos y distenderse, antes de volver a la cacería callejera de noticias al día siguiente.

Los drones eran noticia. Nadie podrá omitir de ahora en adelante que los viejos tanques de guerra, otrora máquinas metalmecánicas de destrucción, se han vuelto obsoletos frente a la eficacia de los prototipos operados apenas con un teléfono inteligente.

Esta fue otra de las historias capturadas por Clarín. Se buscaba, cada día, avanzar un metro más hacia las zonas de combate. Estaban vedados los accesos a Bucha, cuyo hongo negro de humo atemorizaba de modo permanente a la distancia. Pero no estaba obturado el acceso a la inmensa área semirural del sur de Kiev. Fue por esos caminos que el equipo de enviados de este diario consiguió el mayor punto de cercanía con una situación puramente de lucha entre fuerzas ucranianas y rusas.

Coincidió con el momento de repliegue de las tropas invasoras. Cuando los rusos deciden que deben modificar su plan de conquistar Kiev y centralizan su estrategia de guerra en el cordón oriental del país. Es que la moral de los ucranianos y la técnica de su ejército estaban sorprendiendo al mundo.

Para comienzos de abril, la cobertura era amplia. Diversa en historias de vida. Diversa en crónicas de reportería. Informativa, profunda, con el equilibrio de temas necesario, más un fuerte despliegue también en el universo de las redes sociales. Clarín consiguió desplegar su propuesta de periodismo de calidad en todas las plataformas.

La guerra puso a prueba a un inmenso número de realizadores, editores y cronistas, tanto en Europa como en Buenos Aires. Fue una oportunidad única para poner en marcha una nueva forma de hacer periodismo.

Ahora, al cabo de cincuenta días de combates, impera un nuevo tiempo en la lejana, pero cercana también, Ucrania. Una guerra que se relocaliza en el oriente y una tensión que no cede ni siquiera en la capital Kiev. Hay tristeza a pesar de todo. Muchos muertos. Refugiados que empiezan a regresar a la casas rotas o que directamente ya no quedan en pie. Refugiados que no quieren regresar. Un Putin que promete que las acciones continuarán y que amenaza a otros países con una incursión nuclear. Eso pasa ahora.

Todo indica que este conflicto está lejos de terminar y que puede deparar una sorpresa inesperada de un momento a otro. La puerta de Ucrania aún no está cerrada.