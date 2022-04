Eduardo Salvio, AGENCIA AFP

El club Boca Juniors se puso a disposición de la víctima y la Justicia luego del episodio de violencia de género protagonizado por el futbolista Eduardo Salvio, quien atropelló a su ex pareja con su auto y huyó del lugar en el barrio porteño de Puerto Madero.



“Ante los hechos de público conocimiento, Boca Juniors, a través del departamento de Inclusión e Igualdad, se pone a disposición de la Sra. Magalí Aravena y de la Justicia para llegar a su pronto esclarecimiento y ratifica su compromiso absoluto en cuestiones de género e igualdad, según lo regulado por el Protocolo de Actuación antes Casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/o Orientación Sexual”, expresa un comunicado de prensa.



“De igual manera pondrá a disposición de Eduardo Salvio el acompañamiento necesario del CABJ para ofrecer la asistencia que pudiera necesitar”, aclara.



“Solo nos guían los valores del equilibrio, la igualdad y el respeto y entendemos que los clubes tienen un rol social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad”, plantea la institución en su primera y hasta el momento única referencia institucional al caso.



El incidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles Juana Manso y Azucena Villaflor, donde una cámara de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires comprobó que el futbolista arrastró a su expareja colgada de la puerta del acompañante de su vehículo, tras mantener una discusión en la puerta de su domicilio.



Las imágenes viralizadas registraron el momento en que el jugador de Boca realiza una peligrosa maniobra para escapar de la mujer que lo había alcanzado en otro automóvil para recriminarle presuntamente por un tema de la vida privada.



Mientras Aravena intentaba abrir la puerta del acompañante, el auto referido en la denuncia policial como un Mercedes Benz A250 dio marcha atrás para ganar radio de giro y luego avanzó hacia la derecha, momento en el que se produjo la lesión sobre la víctima.



El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en declaraciones periodísticas que los médicos que llegaron al lugar constataron “un traumatismo mínimo del miembro inferior de una de las piernas” de la mujer, “que no requirió traslado por ambulancia”.