Amado Boudou, Agencia NA

El ex vicepresidente Amado Boudou salió a criticar en duros términos al ministro de Economía, Martín Guzmán, por “no encontrarle la vuelta a la inflación” y advirtió que “hacia adelante no habrá buenas noticias porque el pacto con el FMI es inflacionario”.



“El proceso inflacionario lo puso en marcha (Mauricio) Macri, pero este Gobierno no le encuentra la vuelta. No vamos a tener buenas noticias hacia adelante porque el pacto con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario: cada vez que hubo un acuerdo con el FMI, fue inflacionario y éste en particular tiene algunas aristas que hace que sea muy difícil detener la inercia inflacionaria, como la cuestión tarifas y el famoso atraso cambiario”, sostuvo el ex funcionario nacional.



En declaraciones radiales, el también ex ministro de Economía se quejó de que “se ha puesto demasiado énfasis en la tarea de (el secretario de Comercio Interior) Roberto Feletti, que es una tarea microeconómica que puede funcionar razonablemente bien en un marco de una buena macroeconomía”.



Al referirse al índice de inflación de marzo, que arrojó un 6,7% de aumento respecto al mes anterior, Boudou señaló: “Es un dato horrible que hace mucho daños a la vida de los argentinos, pero lo que vemos hacia adelante no es nada bueno producto de la política del ministro de Economía, Martín Guzmán”.



El ex titular del Senado no ahorró en cuestionamientos hacia el Gobierno, particularmente con Guzmán como blanco de sus críticas, y destacó que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner “se supeditó la supuesta técnica económica a decisiones políticas”.



“Ahora el ministro Guzmán dice sin tapujos que la política se tiene que ordenar alrededor de su programa económico, que además es el programa del Fondo. Me parece muy grave desde el punto de vista político y conceptual lo que planteó Guzmán”, manifestó.



Y, en referencia al pedido del ministro de Economía para conseguir “apoyo político” para su programa, Boudou remató: “Guzmán dice que se queden los que están de acuerdo, que es lo contrario a la declamada unidad. En términos políticos, me parece demasiado fuera de lugar y muy fuerte”.