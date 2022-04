El abogado de Salvio dio detalles de la declaración del futbolista

Mariano Cúneo Libarona, abogado Eduardo “Toto” Salvio, aseguró que el jugador de Boca “va a aclarar todo y va a llevar pruebas” tras el episodio que se registró en la madrugada del jueves cuando fue denunciado por su ex esposa Magalí Aravena de haberla atropellado.



“Va a aclarar todo y va a llevar las pruebas. Llevará testigos, videos y varias pruebas que van a acreditar su inocencia. Tiene mucha prueba. Es un hecho en el que va a quedar claro lo que sucedió, no es culpable absolutamente de nada”, señaló el letrado.



Además dijo que el futbolista se puso a disposición en una comisaría de Puerto Madero y añadió en diálogo con TyC Sports: “La denunciante goza de bastante confusión, omisiones y contradicciones en su relato. Cuando yo me refiero a testigos que vamos a llevar al tribunal, son precisamente los testigos de los hechos anteriores. Quién estaba, quién vio, quién presenció todo. Las preocupaciones que tomó el señor Salvio y demás”.



“Él y otras personas conocen todo. Desde que empezó la advertencia de esta señora hasta las actitudes que tuvo. Las intimidaciones, advertencias. Va a ir no solamente con los videos que le dan la razón sino con un caudal probatorio en materias de testigos importantes que le va a servir al tribunal y la fiscalía para ver lo que pasó”, afirmó Libarona.



Tras el hecho, desde el club Boca Juniors le informaron a Salvio que no se presente al entrenamiento y el equipo de abogados le solicitó que se presente a declarar para esclarecer lo que sucedió.



Salvio está acusado de atropellar a su ex mujer en la madrugada del jueves en Puerto Madero cuando ella descubrió que el jugador estaba en el auto con otra mujer que sería su nueva novia y a la que estaba por presentar a la familia.



Según manifiestan del entorno el “Toto” y Magalí Aravena estaban separados hace un tiempo luego de haber tratado de reconstruir la relación.