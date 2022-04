San Telmo es un barrio de turismo, de cultura, de buena gastronomía y de vida nocturna. Sin embargo, para sus vecinos, de un tiempo a esta parte se volvió también en un territorio hostil, en el que ya no se sienten seguros y que, en un punto, ya no conocen. Un lugar donde crecen los robos violentos.

A los clásicos pungueos, típicos de cualquier zona turística, en los últimos meses se le suman denuncias de robos donde la violencia se hace presente. Un asalto a un almacén atendido por un hombre de 84 años, al que golpearon salvajemente. Otro robo a mano armada a una mujer con su hija en la feria, otro con mucha saña a un local de antigüedades o un empresario apuñalado por un trapito al que no le quiso dar unos pesos.

También se puede contar una pelea a la salida de un boliche en la calle Chacabuco que terminó con un joven mal herido de una patada en la cabeza, en un video que se volvió viral y donde no hubo muertos de milagro. Son todos casos que se repiten en el último año y que para los vecinos tienen un denominador común: faltan policías en la calle.

Es que según cuentan distintos comerciantes consultados por Clarín, hubo un hecho administrativo que los afectó profundamente, cuando la zona dejó de estar bajo la órbita de la comisaría 1E, junto a Puerto Madero, para pasar a la 1C, que comparte territorio con Constitución.

Por eso, hoy reclaman una comisaría propia, que entienda las particularidades de un barrio en el que se cruza el turismo internacional con la vida nocturna y el perfil de una zona residencial clásica.

Un barrio “casi de pueblo”

San Telmo históricamente contó con una comisaría propia, la 2da de Policía Federal, ubicada en Perú y Carlos Calvo. Con el traspaso de la policía de Nación a Ciudad durante 2018, el barrio se partió en dos sobre la calle Estados Unidos.

Al norte pasó a la 1D, que incluye puntos como Plaza de Mayo o el microcentro porteño, y se extiende hasta avenida Córdoba y de 9 de Julio a Huergo. Al sur, el área más turística, quedó ligado a la 1E junto a Puerto Madero. Pero en febrero de 2021 pasó a la 1C con el barrio de Constitución, Parque Lezama y el área que se extiende al este hasta Entre Rios. Realidades dispares, con complejidades distintas.

“Nosotros estábamos acostumbrados a tener la 2da acá a la vuelta, o la comisaría 14 en Garay y Bolivar. La pérdida de la 14 fue mas grave, porque estaba en una zona critica”, comenta a Clarín Edio Bassi, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico. En su visión, el cambio vino con “un sentimiento de desprotección”.



Por el aumento de robos y hurtos en San Telmo, los vecinos piden más polidías y una nueva comisaría. Foto: Lucía Merle

“Hubo un trabajo de meses donde la 1C se tuvo que hacer cargo de una zona y una problemática que no conocía. Lo que queda claro es que nunca alcanzaron los efectivos que mandaron“, agrega.

Para los vecinos, acostumbrados a tener trato “casi de pueblo” con el comisario, tener la sede tan lejos fue un cambio muy fuerte. “Es dificil, en un barrio de identidad fuerte, que la policia esté en San Juan o en Lavalle al 400”, dice Bassi.

La época donde dependían de la 1D tampoco era ideal. “Los policías nos decían ‘nos tenemos que ocupar de Plaza de Mayo, nos demanda y por eso no tenemos suficientes efectivos’. Siempre había algún tipo de problema”, cuenta.

A partir de los reclamos de los vecinos, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad decidieron dotar a San Telmo de una comisaría propia, la 1F, que todavía no tiene fecha de apertura. “Se tiene que armar la estructura y delinear su jurisdicción”, explicaron a Clarín desde el área de Seguridad porteña. Estiman que estará operativa durante este año.

Según datos del Mapa del delito del Gobierno de la Ciudad analizados por Clarín, entre 2016 y 2020 había una cierta paridad entre hurtos (casos sin uso de violencia) y robos (donde sí hay violencia) en San Telmo. Sin embargo, luego de la caída de los casos en marzo de 2021, producto del aislamiento por la pandemia, los robos violentos crecieron a mayor velocidad.

Entre junio de 2020 y diciembre de 2021, los hurtos crecieron un 415 por ciento mientras que los robos subieron un 616 %.

El análisis de esas cifras arroja otro dato interesante. A partir de marzo de 2021, cuando se oficializó el traspaso del barrio a la 1C, los robos violentos bajaron en Constitución un 26 % (de 158 a 116 casos mensuales en un cuatrimestre) pero crecieron un 36 % en San Telmo (de 36 a 49).

En Montserrat, el otro barrio con el que comparte comisaría, predominan los hurtos por sobre los robos, pero la cantidad de casos es muchísimo mayor: en 2021 registró 1462 incidentes contra los 885 que tuvo San Telmo, un 65 % más de hechos.

Más violencia

Néstor Herrera no lo duda. El barrio nunca estuvo tan inseguro. Dueño de un local boutique desde hace 15 años, dice que desde la salida de la pandemia hasta ahora la fisonomía cambió para mal. Los clásicos pungueos de cualquier zona turística dieron paso a casos más violentos. Él mismo fue víctima de uno.

“A mi me robaron de forma violenta. Eran tres personas, dos se quedan en la puerta y uno se mete a las trompadas y con un cuchillo en la mano, pegándome. Le tuve que dar efectivo”, relata.

En ese momento se dirigió al sitio donde antes estaba la comisaría 2da, pero le dijeron que no podían hacer otra cosa que tomarle la denuncia, que lo mejor que podía hacer era ir a buscar un patrullero. En la calle no se encontró con ninguno. “Yo había recorrido varios lugares y no estaban, no había policía”, recuerda.

“Hubo un aumento de robos a mano armada durante todo 2021, especialmente hacia fin de año”, denuncia Nahuel Coca, vecino de la zona del Mercado, un punto que se volvió bastante “picante” de la pandemia para acá.

A partir del cambio en la fisonomía del barrio, junto a otros vecinos formaron el colectivo San Telmo Amable, que trabaja sobre temas de inseguridad pero también otras problemáticas, como los borrachos que deambulan tras el cierre de los bares o las fiestas que se arman en la vereda durante la madrugada.

“Vemos que la calle está tomada. En la pandemia apareció un grupo de tambores que se instaló en Defensa los domingos, hay guitarras eléctricas a las 3AM entre semana, grupos de pibes que se ponen a tomar con un parlante portátil, y la policía no da abasto”, agrega.

Mientras tanto, los vecinos esperan por la nueva comisaría, y que con ella pueda volver el clima casi de pueblo que siempre tuvieron. El San Telmo que conocían.

