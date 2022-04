Tras desmentir los rumores de un presunto affaire con su guardaespaldas argentino, Wanda Nara se mostró en las redes sociales súper enamorada de su marido, Mauro Icardi. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un polémico chat entre la empresaria y Agustín Longueira, el exgranadero que la custodió en uno de sus últimos viajes al país, en diciembre último, cuando ella arribó a Buenos Aires sin la compañía del jugador del PSG.

Según contó el periodista Diego Esteves en A la tarde (América, a las 15.45), tal como dijo en otras oportunidades, la esposa del delantero y su custodio comenzaron “una relación de confianza y amistad” que al parecer perdura en el tiempo.

Es que, a juzgar por la captura de una conversación privada de Instagram que le llegó al panelista, Wanda y Agustín siguen en contacto pese a que ella vive en París, con su marido y sus hijos, y él en Buenos Aires, donde intenta conseguir trabajo aunque se le está haciendo difícil.



Wanda Nara. Foto: Instagram

El chat entre la empresaria y el joven guardaespaldas comenzó cuando ella reaccionó con un emoticón de aplausos a una imagen desnudo que él subió a sus historias de la mencionada red social desde la bañera. Pero eso no fue todo.

Es que luego de esa respuesta a su imagen ultra hot, Longueira le contó que lo habían invitado a un programa de televisión para hablar de ella. “Mañana me van a preguntar de vos, ya tengo todo estudiado. Quedate tranquila y gracias por todo“, le escribió por privado.



Agustín Longueira desnudo en la bañera, la foto a la que reaccionó Wanda.

“Jajajaja ¿Qué estudiaste? No puedo creer que te invitaron, son tremendos“, le contestó Wanda, como si no conociera los medios locales ni las repercusiones que ella genera en cada visita a su país.

“Pero ni lo pienso, primero estabas vos. Ya voy a conseguir algo mejor seguramente“, le respondió el custodio de 32 años en referencia a su complicado presente laboral. “Cuando Fabián te contrató pensé que trabajabas para él… Qué mal en tu trabajo, no sabía“, le dijo ella.



Captura del chat entre Wanda Nara y Agustín Longueira.

Al parecer, siempre según la palabra de Esteves, hay más chats que comprometerían, o al menos pondrían en duda la palabra de Wanda, quien poco antes de su último viaje a la Argentina, hace apenas semanas, desmintió categóricamente haber tenido un affaire con su exempleado.

“No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni mujer“, fueron las primeras palabras del breve pero contundente descargo que publicó la mediática en sus historias de Instagram.

Y junto a la captura de una nota en la que se leía “terrible escándalo: revelan cuándo fue el día en que Wanda Nara engañó a Mauro Icardi“, cerró: “Nunca hice una cosa así estando en pareja. Me manejo diferente porque soy diferente“.

Volviendo al chat que se filtró en las últimas horas, la periodista Cora Debarbieri opinó: “Ella le dedicó bastante tiempo para la supuesta poca relación que tenían. Porque vos no te vas a tomar varios minutos leyendo lo que te manda, metiéndote tanto en la vida de este señor”.



Wanda Nara y Mauro Icardi, enamorados en París. Foto: Instagram

“Tal cual“, opinaron sus compañeras de panel en A la tarde. “Ponete en los botines de Icardi si ves que tu pareja le pone ‘me gusta’ a otro hombre en una bañadera“, agregó Diego Esteves. “Que se la banque, que se la fume”, fueron por más las panelistas, en clara referencia al affaire que él mantuvo con Eugenia la China Suárez a mediados del año pasado.

JA