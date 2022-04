De las competencias de freestyle en la plaza Grigera en Lomas de Zamora a llevar su música para América Latina. Luyara Tink (28) nació en Brasil pero su historia de artista es argentina. Y no sólo esa: también la de discriminación que sufrió durante su niñez, que la marcó a la hora de escribir.

La joven afrodescendiente se crió en Alejandro Korn. Como mecanismo de desahogo de las injusticias que vivía se encontró con el ambiente del hip hop, “escuchando bandas chilenas” y recorriendo las calles del Conurbano y Capital Federal haciendo grafitis. “Me sirvieron como una herramienta abrasiva más que de desahogo, de mucha contención”, explica Tink.

Durante su infancia sufrió discriminación. “Era gorda, negra y creían que iba a pedir cuando entraba a un negocio, todavía ahora hay mucho prejuicio de pensar que voy a robar algo. Lo hablamos con mis amigas, hacemos stand up”, comenta, tratando de buscarle un lado divertido para que no les afecte. “Tengo una amiga que me dice que cuando entra a algunos locales, hasta que no saca el Iphone piensan que les va a robar“, agrega.



Luyara como jueza en la FMS.

(Instagram: luyaratink)

Su madre le enseñó a enfrentar estos prejuicios con la cabeza alta. Ahora, en muchos de sus temas se ve reflejado esta lucha y cómo se sentía. “Mi último single ‘Estoy en Pie’ muestra lo difícil que es para una mujer estar todo el tiempo tratando de obtener y mantener su espacio“, sostuvo.

Además, Tink tiene su tema ‘Sur Suburbio’ que refleja sus viajes en el tren Roca y mucho de lo vivido durante su adolescencia.

Mientras se expresaba con sus grafitis, comenzó a competir en la plaza de Lomas y de Guernica. “Una vez estaba pintando las vías del tren en Adrogué, de repente sale no del pastizal y nos cuenta que había una compe de freestyle. Es una energía que va fluyendo, cuando empezás a hacerlo no te das cuenta. Un día me vi compitiendo, faltaba uno y dijeron: ‘dale, te sumás'”, recuerda.

Sacrificio es un concepto que Tink conoce. Incontables horas viajando con lluvia, frío y hambre para participar de competencias de rap en las que a veces los resultados no se reflejaban como esperaba. “He hecho viajes de tres horas para irme en primera ronda, pero no me rendía, esperaba la siguiente fecha para anotarme”, contó.

En su camino con el rap, Luyara participó de las ediciones 2016 y 2018 de la edición argentina de Red Bull Batalla de Gallos y en el 2021 fue jueza en los filtros regionales para la final nacional. Además, estuvo como jurado en la FMS (Freestyle Master Series) durante tres años siendo la única mujer en cuatro países.

Hoy Tink está enfocada en su nueva música, aunque no descarta que le gustaría volver a competir.



Luyara participó de las ediciones 2016 y 2018 de la edición argentina de Red Bull Batalla de Gallos.

(Instagram: luyaratink)

“No es imposible para una mujer llegar al hip hop. Pero es bastante laborioso y sí hay trabas. Si vos ves, en la FMS Argentina no hay ninguna mujer afrodescendiente. En cierto punto en el inconsciente, si no cumplís con ciertos estándares que hay acá, es difícil“, comentó.

Tink cuenta que fueron muchas las calles pateadas y plazas recorridas para llegar a los escenarios. Hoy dice llegó y alienta a que todos se esfuercen en perseguir sus sueños. Dentro de unos meses lanzará un nuevo single que mantendrá su formato, pero promete que sorprenderá a sus seguidores.