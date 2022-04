Choque y vuelco en San Cristóbal

Un hombre y una mujer resultaron heridos esta madrugada, cuando el vehículo en el que circulaban por el barrio porteño de San Cristobal volcó sobre un lateral, tras impactar contra dos autos estacionados, informaron fuentes policiales.



El siniestro ocurrió pasadas las 6 en la avenida San Juan y Urquiza cuando un automóvil Chevrolet Joy, de color negro, en el que viajaban dos personas que no fueron identificadas, perdió el control e impactó a otros dos vehículos estacionados.



Como consecuencia del choque, el Chevrolet volcó sobre uno de sus laterales y los dos ocupantes tuvieron que ser rescatados por personal del SAME, quien los trasladó al hospital Ramos Mejía, donde quedaron internados en observación.



Hasta el momento, los investigadores no precisaron quien conducía el vehículo, pero si se indicó que fueron secuestrados del interior del automóvil varias latas de cervezas, abiertas y cerradas, por lo que se procedió a realizar el examen de alcoholemia a los dos heridos.