Juntos por el Cambio se opone el proyecto del Gobierno. Foto: NA.

No son tiempos sencillos y tranquilos los que afronta el Gobierno de Alberto Fernández. Los frentes de batalla vienen de adentro y también desde ámbitos de la oposición política. Con este marco es que ahora desde Juntos por el Cambio han sentado postura respecto de potro de los proyectos más importantes para la Administración albertista.



Laura Rodríguez Machado, diputada nacional de Juntos por el Cambio, ha asegurado con toda claridad que su espacio va a votar contra el proyecto de ley que estudia por estas horas el Gobierno Nacional con la idea de generar un aporte a la renta extraordinaria. La postura de Juntos por el Cambio se debe fundamentalmente a que consideran que todo se trata de un “aumento de impuestos”. Entre tanto, la diputada Rodríguez Machado sostuvo este domingo que “todos los impuestos en Argentina empiezan por única vez y después se quedan para siempre”.



La legisladora de Juntos por el Cambio se expresó de ese modo en el marco de una entrevista radial y dio varios ejemplos para justificar su rechazo a la propuestas presentada por Martín Guzmán, el ministro de Economía del Gobierno: “Primero fue el impuesto al cheque, después el llamado impuesto al trabajo creado por el gobierno peronista y luego el impuesto a la riqueza”.



“Uno ya paga por ahorrar dinero y por el tamaño que tiene la casa. Lo que están diciendo ahora es que le van a cobrar dos veces porque ganan mucho y no tienen que ganar tanto”, dijo la diputada, quien también sostuvo que “cuando dicen que hay que achicar el gasto, muchos dicen que hay que bajar el gasto social y que por lo tanto no le querés dar a los que menos tienen, y no es así. Hay cientos de gastos que son improductivos, esos hay que recortar, como la propaganda oficial sobre la cartelería que hace el gobierno”.



Y continuaba: “Cada vez que gobierna el kirchnerismo su único objetivo es cobrar impuestos para aumentar la presión fiscal sobre los que tienen y no generar fuentes de trabajo”.