La AS Roma se encuentra en Nápoles, donde mañana jugará con el Napoli por la Serie A, y José Mourinho aprovechó para homenajear a Diego Armando Maradona.

El técnico portugués visitó el santuario del Diez, quien falleció en noviembre del 2020. Escoltado por la policía local le llevó un ramo de flores a su amigo, según lo publicado por el equipo de la capital en las redes sociales.

El luso recibió el aplauso de los vecinos de Nápoles y los demás curiosos que estaban en la zona.

L’omaggio a Diego Armando Maradona 🙏❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

La relación de Maradona y Mourinho. “Diego nunca me llamaba después de una victoria, siempre después de una derrota o en momentos difíciles. Él me decía: ‘Mou, no te olvides que eres el mejor’. Extraño las llamadas de Diego. Tenía un gran corazón”, confesó Mou cuando se enteró de la muerte de Pelusa.