El griego Stefanos Tsitsipas se siente como en su casa en el Masters 1000 de Montecarlo. Este domingo le ganó en sets corridos al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3 y 7-6 (3) al cabo de una hora y 36 minutos de juego y retuvo el título que había ganado en 2021 en el primer torneo grande de la gira europea de polvo de ladrillo que conduce a Roland Garros.

Tsitsipas, que venía de ganarle un partido increíble a Diego Schwartzman en cuartos de final y de sacarse de encima al alemán Alexander Zverev en las semis, acabó con las expectativas del español para sumar su segundo trofeo de categoría Masters 1000 y el octavo en total en su carrera.

Tsitsipas, que recibió el trofeo de manos del Príncipe Alberto, se convierte en el primer jugador desde Rafael Nadal en el 2018, en conseguir dos títulos seguidos en el torneo que se juega en el Principado.

El griego es convierte de esta forma, a sus 23 años, en el sexto jugador en conservar su título en el primer gran torneo sobre polvo de ladrillo de la temporada, junto a al rumano Ilie Nastase (1971-1973), el sueco Björn Borg (1979-1980), el austríaco Thomas Muster (1995-1996), y los españoles Juan Carlos Ferrero (2002-2003) y Rafael Nadal (2005-2012 y 2016-2018).

El buen papel de Davidovich a pesar de la derrota lo recompensará con un notable crecimiento en el ranking de la ATP. El andaluz, verdugo en la segunda ronda del serbio Novak Djokovic, número uno del planeta, subirá 19 puestos y este lunes aparecerá en el 27° lugar de la clasificación mundial, el mejor hasta ahora en lo que lleva como profesional.



Alejandro Davidovich Fokina fue la gran sorpresa del torneo. Foto: EFE

“A veces he dudado pero estoy orgulloso de como me he mantenido en el partido y de hacer todo lo posible para ganar”, señaló Tsitsipas en cuanto cerró la victoria, en el desempate del segundo set.

Y también regaló palabras de elogio y de reconocimiento para el español. “Davidovich es un gran jugador y seguro que obtiene los mismos resultados que aquí en los próximos torneos. Ha batallado todo lo posible. Pero he podido minimizar sus recursos y lograr el triunfo”.