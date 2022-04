Apagón en barrios porteños. Foto: NA.

Más de 6.000 usuarios se veían afectados desde este lunes por la mañana por un apagón registrado en distintos barrios porteños por motivos que aún se desconocen, al tiempo que en algunos sectores de la Ciudad no funcionan los semáforos, justo cuando se registran algunas lloviznas en Capital Federal y sus alrededores.



De acuerdo al reporte de vecinos, el corte en el suministro eléctrico se produce en los barrios de Balvanera, Floresta, Caballito, Flores y Almagro, y en las zonas de Once y Abasto.



Asimismo, no funcionaban los semáforos en la avenida Corrientes, desde su intersección con Jean Jaures, por lo que se recomienda circular con precaución, ya que se registran algunas lloviznas en Capital Federal y sus alrededores.



De todas maneras, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronosticó lluvias para esta jornada, más allá que deslizó que había un 10% de probabilidades de que eso ocurriera.