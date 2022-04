Elisa Carrió se refirió a los importantes cambios que se produjeron este lunes en la Justicia argentina y manifestó: “No sé si este Consejo de la Magistratura va a ser mejor, pero se va a respetar la Constitución“.

“Me parece un gran paso que al presidente de la Corte, cualquiera sea, en este caso le tocó a (Horacio) Rosatti, le toque asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”, consideró la exdiputada.

En una entrevista que le concedió al programa “Desde el Llano” de TN, también señaló que la designación de Rosatti, también presidente de la Corte Suprema de Justicia, no es bien recibida por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, porque se trata de una figura “independiente, que no va a pactar y que no es (Ricardo) Lorenzetti”.

“El problema es la impunidad. Esta Corte, estos tres miembros que están actualmente, no van a garantizar la impunidad. Y en obras públicas, que es nuestra vieja denuncia de 2008, (Cristina Kichner) va a ser condenada”, anticipó.

Noticia en desarrollo

