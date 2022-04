Arrancó la nueva temporada en un año donde el Instituto Pantone decretó que el color very peri (traducido en lila) es el que está de moda. Y a juzgar por lo que se ve ha visto en las pasarelas y la calle, no quedan dudas de que toda la gama de los violetas define la tendencia. Claro que no son los únicos colores que se llevan con fuerza. El verde pisa fuerte, al igual que el amarillo, el rojo, el naranja y el azul Klein.



Rosa. Pollera rosa de lentejuelas (Jorge Rey), suéter fucsia (Las Pepas), blazer con detalles (Naima), medias verdes con rayas (Medias Floyd), botas cortas verde militar (Mishka), aros colgantes largos y pulsera metálica (Luna Garzón). Fotos: Esteban Leyba.

El efecto color block es innegable y se aplica a todos los estilos, desde los más descontracturados a la sastrería. ¿El negro? Sigue vigente claro, es un clásico que nunca se va y se queda junto al off white, cuya presencia en los tiempos de frío es cada vez más fuerte.



Look comfy. Buzo con letras estampadas (Ginebra), saco de paño verde (Mishka), campera puffer naranja (Perramus), pantalón engomado y gorra (Uma). Fotos: Esteban Leyba.

¿El top ten de la moda? El estilo oversize sigue vigente, con formas envolventes en los abrigos y trajes con pantalones que se usan varios talles más grandes, al estilo Justin Bieber en la última entrega de los Grammys. La regla gana en camperas estilo puffer, ponchos y chalinas que se usan alrededor de la silueta. En cuanto a la camisa, se destacan los modelos con mangas abuchonadas y cruzadas al mejor estilo cache couer.



Oversize. Maxi blusa bicolor y botas tejidas (Mishka), blazer oversize lila (Jorge Rey), tapado de paño fucsia (Naima), jean oversize Oxford (Ginebra), maxi aros y collar con dije de acrilico (Luna Garzón). Fotos: Esteban Leyba.

Otro de los hits del momento es la moda inspirada en los años 2000, una propuesta que impone desde jeans de tiro bajo y prendas de vinilo hasta abrigos de peluches en tonos shocking o en el cada día más amado animal print. Este año, además, al leopardo se suman el reptil y la cebra en un lugar central.



Eco cuero. Maxi polar blanco (Ginebra), campera larga y short símil cuero (Vitamina), cinturón con hebilla dorada (Portsaid), medias blancas con rayas (Medias Floyd), sandalias negras (Oggi Zapatos). Fotos: Esteban Leyba.

​Colores y diseños de estación





Verde&nude. Falda de cuero (Ver), chaleco de corte sastre en nude (Linda de alma), camisa de algodón (Las Pepas), saco de lana (Apricot), medias (Mora), botas y cartera en croco (Cruz Esquivel), colgante cubo (Accesorios de lujo Silvia Doring). Fotos: Esteban Leyba.

La tendencia cut out tiene un poder irreversible. Las aberturas que dejan la piel al descubierto hacen frente al frio dejando en evidencia la cintura, la espalda o los hombres. Hollywood ha demostrado en las últimas alfombras rojas que, cuanto más se vea, mejor.



Azul&naranja. Tapado azul de corte cruzado y suéter color mandarina (Rafael Garófalo), gorra y bufanda (Ver), pantalón chupín (Portsaid), bolso y cinturón de cuero (Cruz Esquivel), medias (Mora), botas texanas cortas (Urban Cow). Fotos: Esteban Leyba.

Por supuesto que los ítems más tradicionales son de la partida en el invierno 2022. Los cuadros, el tweed y el pied de poule, así como los cueros metalizados invaden sacos, pantalones y camperas para usar tanto con un legging de charol como con un pantalón negro masculino estilo esmoquin con tira negra.



En la gama del lila. Camisa de color bordó (Ver), saco sastre en tono verde inglés y saco tejido maxi largo (Rafael Garófalo), pantalón pinzado con lazo gris medio (Portsaid), medias color burdeos (Mora), cartera Aida de (Wiila), botas (Urban Cow). Fotos: Esteban Leyba.

El terciopelo es otra de las texturas más destacadas del 2022 al igual que los pailletes, ya casi instalados en el casillero de “los nuevos básicos“. Es que la noche, es puro brillo. Luego de la pandemia, todo es celebración.



Celeste&negro. Camisa celeste de algodón, leggins engomados y cinturón (Ver), buzo de mangas farol y súéter tejido de punto inglés (Portsaid), botas de cuero (Urban Cow). Fotos: Esteban Leyba.

Imposible dejar de mencionar que el look sporty sigue siendo un hit. Las bucaneras, balerinas y texanas siguen compartiendo el podio con las zapatillas más fashionistas. Reglas de la moda, que le dicen.



Gana el color. Conjunto de blusa y pantalón de crepe (Las Pepas), tapado rosa nude de corte recto (Desiderata), botas de gamuza y bolso de cuero (Cruz Esquivel), colgante de oro y argollas de lujo (Accesorios de lujo Silvia Doring), medias (Mora). Fotos: Esteban Leyba.

