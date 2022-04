Algunos pensadores han hecho de ella el centro de su filosofía, otros han dicho que simplemente es lo que hay al final de la vida y en cambio otros… ¿para qué preocuparse?

En este sentido, aprender a morir no es sino aprender a vivir, a vivir bien, incluso sabiendo que la vida es limitada y finita. La afirmación de la muerte, de forma paradójica, se transforma al mismo tiempo en la afirmación de la existencia.

De acuerdo con Montiel, desde que el hombre es tal, la muerte ha sido objeto de temor y de ritualidad. Reflexionar sobre nuestra muerte es reflexionar acerca de nuestra vida. La muerte es una dimensión de la vida; ella es nuestra compañera más fiel, la única que nunca nos abandona puesto que puede sobrevenir en cualquier momento. Rechazar la muerte, hasta el extremo, es negarse a vivir.

La muerte es el reverso de una moneda, la muerte se debe aceptar (aún que duela). Pero morir es complicado. La cultura occidental lo ha ido haciendo cada vez más difícil. Se nos educa desde niños para hablar, leer, escribir, movernos, amar e incluso cómo pensar y otras normas de cortesías, pero nadie nos educa para la muerte, no se habla de ella.

El historiador Philippe Ariès empieza ahí su investigación y en su recorrido hasta el siglo XX descubrió cómo ha ido cambiando la actitud de los europeos ante la muerte hasta convertirla en algo absolutamente terrorífico. Actualmente se teme más a la muerte de un otro que de uno mismo, el culto a las tumbas, cementerios, mortuarios y sepulturas tienen una total connotación negativa.

Es necesario filosofar en los niños, adolescentes y adultos sobre la muerte, si es posible inyectarlo en todos los sistemas educativos. “Es menester, aprender a morir”.

Edgar Ezequiel Espíndola

OTRAS CARTAS

Lamenta que no se gobierne para el bienestar del pueblo

Frente al descalabro económico y a una inflación descontrolada, el Gobierno insiste en el relato, responsabilizando a los empresarios y comerciantes del enorme problema generado por ellos mismos. Si bien es cierto que algunos comerciantes (los que pueden…) en su desesperación por no perder o descapitalizarse ajustan sus números por encima de lo que deberían, la pregunta es quién inició el incendio.

El Gobierno pide colaboración y sensibilidad con los que menos tienen. ¿Cuál es la sensibilidad y colaboración que ellos han demostrado en ese sentido? ¿Cuál es el ajuste de los políticos, que cada vez ganan más y hacen menos? ¿Quién es el responsable de emitir papelitos (dinero) de manera indiscriminada? ¿Quién, a pesar de la súper población de empleados públicos, volvió a aumentar la planilla del Estado con 90.000 puestos nuevos en los últimos dos años? ¿Quién reparte “caramelos para grandes” en lugar de dar trabajo genuino y educación?

Este Gobierno no está trabajando para generar la riqueza y el bienestar del pueblo, está trabajando para generar poder y así lograr la impunidad de muchísimos funcionarios que no tienen manera de explicar su patrimonio. “Ni el poder ni el relato pueden cambiar la realidad…”.

Alejandro Rojo

“Quiero creer que vamos a salir, que el futuro será mejor”

No sé cómo explicarlo, si nadie sabe lo que está pasando en estos momentos. ¿Cómo vamos a salir adelante y darles un buen futuro a esos niños que merecen tener mejores sueños para poder vivir sin preocupaciones? Ya cansan cómo se nos ríen, se burlan de la gente que sigue soñando, que desea sacar adelante al país y no nos dejan. Aún creo que quedamos ciudadanos que soñamos y deseamos salir adelante, que esperamos que nuestros hijos puedan quedarse y no irse. Vivimos en un país donde tenemos mucha libertad, pero hasta eso nos están sacando, ya que ni caminar podemos. Cómo vamos a salir adelante, si los mismos políticos nos cierran la puerta.

Quiero creer que vamos a salir, que el mañana será mejor y nuestros jóvenes tendrán un mejor vivir, que podrán cumplir sus sueños y que nadie les impedirá tener un buen porvenir. Que saldrán adelante. Que tendrán todo lo que desean aquí, en nuestro hermoso país.

Maria Lozano

Llama a aprender de la historia y no ignorarla cuales necios

Sabios y necios. No es fácil entender la razón por la que los gobiernos populistas insisten en programas de gobierno que han fracasado en todo el mundo, ya que no se pueden obtener resultados diferentes insistiendo con las mismas recetas. Sería mucho más seguro implementar los planes que han tenido éxito en el mundo, donde la democracia liberal y republicana se ha asociado con la economía de mercado, en un marco de libertad económica. Y hay muchos ejemplos para imitar.

Aprender de la historia es de sabios, e ignorarla es de necios.

Ricardo E. Frías

Tomas: critica un fallo del juez Ramos Padilla

No conozco muy bien la biografía del Dr. Alejo Ramos Padilla. Sólo me pregunto si nunca habrá oído que para comprar un terreno muchas personas sacrifican gastos innecesarios, lujos tontos y sobre todo trabajan y ahorran. El terreno será algún día la base de su hogar. El sueño de la casa propia. No entiendo cómo tan livianamente decide que usurpar terrenos de día no es ilegal. ¿Reflexionó sobre la tontería que está diciendo? Usurpar es sinónimo de robar. Aunque humanamente todos necesitamos un techo que nos cobije, esa no es la forma. Eso es tomarnos a todos por tontos. Sea a la luz de la luna o con el sol brillando en el horizonte.

Con respecto a la violencia, de cualquier tipo, es obvio que debe combatirse. ¿Está en sus cabales el juez Ramos Padilla? Como correspondía el intendente de La Plata Julio Garro se pregunta dónde están las fuerzas de seguridad que permitieron que en menos de un año se levantaran tres mil viviendas. Solo explica esta conducta del citado juez su cercanía con la Sra. Cristina. Propulsor de que se olvide (Operativo Puf) la más impresionante causa de corrupción en nuestros país, la llamada Causa de los Cuadernos. Creo que a esto se le decía hacer barro para que todo se vaya desdibujando. No nos olvidemos de la Sra. de ojos vendados que es imparcial en sus decisiones, porque así una y otra vez vamos por el mal camino.

Rosa de la Fuente

