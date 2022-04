Feliz con el éxito de “El primero de nosotros”, la novela de Telefé, Luciano Castro hizo una fuerte reflexión sobre el protagonismo que debe tener la ficción en la tv argentina. Castro, que comparte cartel junto a Benjamín Vicuña, Paola Krum, Damián De Santo, Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes, se mostró muy crítico por la falta de ficciones en la TV abierta.

“No me gusta que no haya ficciones, es una mierda. Me hubiese gustado competir mano a mano con la ficción de Gonzalo Heredia (La 1-5/18) o de quien sea. Cada canal debería tener mínimo dos o tres ficciones al aire por obligación. Tengo un pensamiento muy sindicalista en cuanto a la productividad laboral”, manifestó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.













“Todos vienen a producir acá porque estamos devaluados, deberíamos pedir que garanticen que los canales líderes tengas dos ficciones todos los años”, agregó con vehemencia.

Además, señaló que “no hay fórmulas” para que una novela funcione y que el paso del tiempo hizo que pudiera dejar de estar concentrado en el rating para poder valorar el proceso de cada uno de sus trabajos: “Estoy grande, así que disfruto de haber hecho un gran producto, de laburar con grandes actores y haber tenido un buen libro. Ahora disfruto más lo que hago, antes estaba más pendiente de como medía”.

Además, se mostró favor de la dinámica que adoptaron Telefe y la plataforma Paramount+ para transmitir la ficción en simultáneo e incluso permitir que el público vea por streaming capítulos que aún no se vieron en la pantalla chica.