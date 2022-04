Arrancó MasterChef Celebrity La Revancha (Telefe, domingos a las 22.15), el ciclo culinario que enfrenta a nueve participantes de las anteriores tres temporadas de MasterChef Celebrity (Telefe).

Ellos son: Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, Sofía Pachano, Georgina Barbarrosa, Micaela Viciconte, Vicky Juariu Braier, Joaquín Levinton, María O’Donnell y Micaela Viciconte, reciente ganadora de la tercera edición del certamen.

Uno a uno, Santiago del Moro presentó a los famosos participantes, que expresaron sus ganas de revancha. “No me voy más, pensé que mi última vez fue en la final, pero… otra vez en la cocina”, aseguró Mica, que viene ganadora.



Analía Franchín, Joaquín Levinton, Georgina Barbarossa y Mica Viciconte, en “MasterChef La Revancha”.

“En el primer programa debía estar a la altura, entonces dije ‘me lleno de comida'”, señaló, por su parte, Vicky Xipolitakis, que dio la nota con su excéntrico look.

El primer desafío del jurado (Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular) consistió en deshuesar a la perfección un pollo​. Pachano fue la ganadora y obtuvo el beneficio de subir directamente al balcón.



El look de Vicky Xipolitakis para su regreso a MasterChef. Instagram.

Luego, los participantes, jugando en duplas, debieron enfrentar las dificultades del mercado “extremo” para elegir los ingredientes necesarios para realizar un plato libre en 60 minutos.

​Una de las más destacadas por el jurado fue Juariu, que se lució con un lomo, boniato y salsa verde de jalapeños.



Juariu, Levinton y Viciconte, los representantes de la tercera temporada en MasterChef La Revancha.

También sobresalió con su trabajo El Polaco, elegido el mejor del día, que preparó un plato con pata y muslo de pollo, puré de berenjenas y aceite verde.

Finalmente, llegó la hora de la primera eliminado: Mica Viciconte. “Hay alguien que tiene un motivo para no cocinar bien”, había adelantado Martitegui sobre la pareja de Fabián Poroto Cubero, embarazada de ocho meses.

Mica aceptó la decisión de jurado con tranquilidad, pero se lamentó: “Y sí… me toca irme. No tuvo una gran noche cocinando, estaba lenta. Sentí que no estaba a la altura”.



Mica Viciconte, de ganadora a eliminada en primera ronda. Captura TV.

“Te ganaste un merecido descanso y te pongas a disfrutar de tu hijo”, la despidió Martitegui. “Sos una competidora de lujo”, la definió Del Moro.

Muy emocionada, Mica señaló: “Es verdad, estoy cansada. Contenta, pero cansada. No puedo más ya de trabajo. Me dicen de trabajar y voy, pero a veces una debe decir ‘basta’. Gracias a ustedes y a toda la producción, que son lo más”. “‘Mami, quiero descansar’, me dice Luca. Y le voy a hacer caso”, cerró Mica, antes de dejar el estudio aplaudida por todos sus compañeros.

¿Cuál es el premio de La Revancha?​



El premio para el ganador de MasterChef Celebrity La Revancha es de 1.500.00 pesos. Cada domingo, un participante abandonará el certamen.

DD