Ofelia Fernández impulsa un proyecto para modificar el sistema de alimentación en las escuelas porteñas y con ese envión intentó cruzar este lunes al Gobierno de la Ciudad por la supuesta entrega de alimentos en mal estado. Pero cometió un error que la volvió -cuando no- tendencia en redes sociales.

En un mensaje en Twitter, la legisladora del Frente de Todos acompañó sus críticas con fotografías de menús en condiciones defectuosas. Pero al menos una de esas imágenes que adjuntó Fernández no corresponde a la Ciudad, sino que sería de la Provincia de Buenos Aires.

“Si sos legislador porteño deberías tener 3 opciones: acompañar el proyecto para transformar el sistema de alimentación escolar, proponer uno mejor, o almorzar esta mierda vos”, escribió la joven legisladora que milita cerca de Juan Grabois.

“Que salga el #ProyectoAlimentacionEscolar no depende de mí, los demás 59 legisladores de CABA deberían votarlo. Básicamente el oficialismo de la Ciudad que tiene mayoria pero no demuestra interés en que esto cambie. Sin que se manifieste la ciudadanía no tiene chances de salir”, agregó Fernández, en tono proselitista.

Hasta convocó a una marcha que se realizará este viernes en la puerta de la Legislatura. Y arengó: “Si es por ellos se hacen los pelotudos hasta que el tema se disuelva… sin poner el cuerpo esto va a seguir así en Caba y en el resto del país como pasa hace décadas”.



Ofelia Fernández y la comida en mal estado en las escuelas: la foto era de Berisso

Acompañó sus mensajes con fotos de comida en condiciones irregulares: una feta de fiambre de cerdo, croquetas de vegetales, una sopa de verduras o guiso y pebetes de jamón y queso, todos en notorio mal estado.

La legisladora cosechó mensajes de aprobación, pero también de rechazo en la red social. Varios usuarios le señalaron que estaba compartiendo información falsa: que una de las fotos estaba sacada de contexto y no pertenecía al menú que reparte la Ciudad.

En efecto, la búsqueda inversa en Google arroja que al menos una de las imágenes -la de los sánguches– está vinculada a una noticia por comida en mal estado en el municipio de Berisso, en el sur del Gran Buenos Aires. Las notas corresponden a noviembre de 2018, cuando ese partido estaba encabezado por el radical Jorge Nedela, de Cambiemos.

Si sos legislador porteño deberías tener 3 opciones: acompañar el proyecto para transformar el sistema de alimentación escolar, proponer uno mejor, o almorzar esta mierda vos. pic.twitter.com/lSSGBoEOni — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 18, 2022

Los testimonios recogidos por la página Berisso Ciudad daban cuenta de la preocupación de docentes por el mal olor de los alimentos y el pan “aguachento”. En ese entonces, responsables del municipio se comprometieron a analizar muestras del menú y explicaron que apenas meses antes la gestión del Servicio Alimentario Escolar había pasado del gobierno provincial a las administraciones locales.



Una de las respuestas que recibió Ofelia Fernández por los sánguches en mal estado.

Ofelia Fernández y más cruces

Ofelia Fernández, muy activa en Twitter, viene impulsando de manera intensa por esa vía su proyecto de “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas”.

“Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes capaz en la escuela hacen su única comida del día”, escribió el pasado 11 de abril en sus redes sociales.

“En los comedores de las primarias, muchos no quieren comer porque la comida es fea y todos los años hay niños que terminan en el hospital por intoxicación, mientras que en la secundaria dan, todos los días, sándwiches de paleta y queso. Ni fingen interés por una buena nutrición”, explicó la legisladora en un video que compartió con sus seguidores.

Presente un proyecto para transformar el sistema de alimentación escolar. Hoy en jardines, primarias y secundarias la comida intoxica y es de pésima calidad. Hay un negocio con comedores y viandas que condena de hambre a quienes capaz en la escuela hacen su única comida del día pic.twitter.com/7vbTYYfNEm — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 11, 2022

“Los pibes comen mierda por los negocios que tienen estos tipos (por los empresarios que dan el servicio) con el Gobierno de la Ciudad”, acusó en esa aparición.

A tono con su verba explosiva, en ese momento también recibió fuertes cuestionamientos. La señalaban por considerar que el proyecto profundizaba el “asistencialismo” y por el supuesto carácter inoportuno de la iniciativa en plena crisis económica.

“Esta gente se piensa que no les pagan a las empresas por la basura que le ponen en la mesa a los pibes?”, le respondió a un usuario, de manera despectiva. “YA HAY comedores y viandas en escuelas, el proyecto discute la calidad del servicio. Ademas con hambre se estudia peor, hay pibes que cursan 8hs. Preocupate por formarte vos que tenes periodista en la bio y no sabes usar google”, le dijo a otra persona.

Pero en las redes, el apuro la llevó a pisar en falso y generar la fake news.

DS