La primera subasta solidaria de la Fundación River en 2022 dejó una recaudación millonaria. Gracias a la venta de las camisetas (firmadas) que utilizaron Julián Álvarez, Enzo Fernández, Matías Suárez y David Martínez ante Fortaleza, por la Copa Libertadores, se juntó casi un millón de pesos, una cifra récord para este evento que se realiza cada año.

La recaudación ascendió exactamente a 909.000 pesos. Y la suma conseguida, según informaron desde la Fundación River, será destinada al programa “Jóvenes al Mundo”, a través del cual la fundación brinda becas educativas a estudiantes de secundaria del colegio Filii Dei y universitarios, que viven en Barrio Padre Carlos Mugica (ex barrio 31).



La camsieta que usó Julián Álvarez frente a Fortaleza fue subastada

Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En la subasta, realizada por el sitio “biendebiensubastas”, la casaca que más dinero le permitió juntar a River fue la de Julián Álvarez. Autografiada por el propio “Araña”, fue vendida en la importante suma de 435.000 pesos.

La que le siguió, con un detalle muy particular, es la de Fernández. Por primera vez desde que se realiza la subasta, el encargado de adquirir la camiseta de la figura del momento usó la opción de comprar, lo que deriva en que la misma finalice y no se acepten más pujas (siempre y cuando no se quintuplique la oferta). ¿Por cuánto? 255.000 pesos.

Por último, las de Suárez y Martínez dejaron un valor de 123.000 y 96.000 pesos, respectivamente, lo que llevó a cerrar la recaudación en ese número récord que estuvo cerca de pisar el millón.

“Lo recaudado equivale a 181 becas educativas, lo que nos permite sostener el programa durante tres meses para que más chicos y chicas no solo puedan permanecer en el sistemaeducativo sino que además, desarrollen habilidades que les permitan salir más entrenados para seguir estudiando y llegar a su primer trabajo. Gracias por ayudarnos a que cada vez sean más los jóvenes que se entrenen con las herramientas necesarias para jugar el partido de la vida”, explicó Lucía de la Vega , Directora Ejecutiva de Fundación River.



El posteo de River.

“Bien de bien” ya viene realizando subastas solidarias para ayudar a diferentes entidades. Con River, por ejemplo, ya había subastado el saco de Gallardo. Y próximamente se vendrá el buzo verde que el Pato Fillol usó en el Mundial ’78.