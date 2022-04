En una entrevista, donde habló de proyectos y dio su opinión sobre diferentes temas, la diva afirmó “no tengo sucesora”.

Así lo contaron hoy en Intrusos, donde compartieron algunas de las frases más fuertes que manifestó la diva. Entre otras cosas, expresó que "se acabó esa pesadilla de querer buscarme sucesora. No había, ¿vieron? Todos somos seres distintos. Tampoco habrá Mirthas, por más que Juanita lo haga muy bien. Ni Susanas, ni Chiquis, ni Diegos podrán ser reemplazados".













En la entrevista, Susana también habló sobre Mirtha y su regreso, y puntualizó: “Mirtha está espléndida, lúcida y coqueta. Y quiere seguir. Si no trabaja se aburre. La amo con locura. Vamos a reunirnos y homenajear a nuestros amigos que se fueron”.

La conductora también tuvo sus palabras para Diego. De él manifestó que “hizo lo imposible por morirse ¡Eramos amigos! Pero él siempre se peleaba conmigo. Era como un chico. Lo que significó ese hombre en el mundo… Como Messi, que lo fui a ver a su club. Pero es más tímido”.

Respecto al trabajo y a las propuestas que recibe, Susana fue contundente: “hago cosas por vocación. Siempre hice todo lo que tuve ganas de hacer. Ahora digo mucho que no porque no tengo ganas de aceptar ciertas cosas. Pero seguir trabajando, sí. Me ofrecen más cosas que antes”.

Entre las propuestas estaría la de hacer teatro. Mirá el informe: