“¿Qué tan rápido podés correr una milla?”. Esa pregunta cambió la vida de Valerie Rogosheske. En 1969, la estadounidense estaba cerca de completar su carrera de Educación Física en la St. Cloud State College cuando una amiga le planteó la duda. Curiosa, fue a una pista de atletismo a tomarse el tiempo, pero se sorprendió al darse cuenta de que ni siquiera podía completar esa distancia. Entonces decidió empezar a entrenar para cambiar esa realidad y un par de años más tarde hizo historia. Porque en 1972 el Maratón de Boston admitió por primera vez la participación oficial de las mujeres y ella fue una de las ocho que disputaron esa edición de la prueba, la más mítica de los Six Majors de la especialidad.

En el 50° aniversario de ese hecho inédito, Rogosheske, de 75 años, volverá a correr este lunes los 42,195 kilómetros más tradicionales del atletismo, aunque en un contexto muy diferente al de su primera participación. Porque este año serán 14 mil las mujeres que largarán la prueba. Val formará parte de un equipo femenino de honor, junto a otras siete mujeres que dejaron sus marcas en diferentes ámbitos, desde el deporte hasta los derechos humanos. Y correrá además junto a sus hijas Abigail y Allie.

“Mucho cambió en 50 años. En 1972 había 1.200 corredores en total. Y pasamos de ocho mujeres a 14 mil -comentó-. Tener a mis hijas acá conmigo es especial y muy satisfactorio. Cuando yo era chica me encantaba el deporte, pero pensaba que las mujeres no podían competir. Ellas tuvieron la oportunidad de hacer deporte en el colegio y en la universidad. Y cada vez se abren más puertas. Es realmente emocionante ver cómo se anima a la siguiente generación a ser activa y fuerte”.



Valerie Rogosheske, con sus hijas Abby y Allie, en 2017. Foto Valerie Rogosheske

Rogosheske será la única de las “Ocho de Boston” –Nina Kuscik, Katherine Switzer, Elaine Pedersen, Ginny Collins, Pat Barrett, Frances Morrison y Sara Mae Berman fueron las otras- que largará este lunes la carrera. Su presencia revolucionó la previa y le dio la oportunidad de recordar en detalle cómo había llegado a aquella edición de hace medio siglo.

“Me dio mucha vergüenza cuando me di cuenta de que no podía correr una milla entera. Así que conseguí un libro llamado ‘Jogging’, lo leí y empecé a salir a correr varias veces por semana. De vez en cuando me costaba salir por la puerta, por eso Phil (NdR: Su esposo, un destacado deportista y remero olímpico) me dijo: ‘Lo que necesitás es un objetivo’“. contó.

“Fue en 1971. Vivíamos en Virginia y la única carrera de la que había oído hablar era el Maratón de Boston. Pero había leído sobre mujeres que se escondían en los arbustos y luego salían a correr, porque no podían hacerlo de manera oficial. Y pensé: ‘Eso parece algo bueno’. Tal vez mi activismo ya estaba cobrando vida. Entonces empecé a hacer más y más kilómetros y a prepararme realmente para un maratón”, relató Valerie.



Nina Kuscik, Kathy Switzer, Elaine Pedersen, Ginny Collins, Pat Barrett, Frances Morrison y Sara Mae Berman, siete de las “Ocho de Boston”. Foto Boston Athletic Association

Rogosheske planeaba seguir esa misma estrategia: esconderse hasta escuchar la pistola de salida y luego unirse a los hombres. Así lo había hecho en 1966 Bobbi Gibb, la primera mujer en correr extraoficialmente ese maratón. Y un año más tarde la misma Switzer, cuya imagen luchando con los oficiales que intentaban sacarla del circuito al ser descubierta se hizo famosa.

Pero Val ella no tuvo la necesidad de escabullirse: dos semanas antes de la carrera, la Asociación Atlética de Boston abrió oficialmente la inscripción para las mujeres. Y ella fue una de las ocho que se anotaron.

“Cuando nos dieron la bienvenida oficialmente, me sentí un poco decepcionada. Estaba tan concentrada en ser esa mujer que se esconde entre los arbustos y corre”, contó.

Y admitió: “Mujeres como Nina y Kathrine llevaban años trabajando para conseguirlo. Yo simplemente aparecí y lo aproveché. Durante un tiempo me sentí un poco avergonzada, pero ahora lo acepto. Necesitamos activistas para crear más oportunidades, pero también necesitamos que la gente aparezca”.

Su preparación no fue la ideal: tras su casamiento en diciembre, pasó un mes con mononucleosis y no se pudo entrenar. Pero igual, a los 25 años y con el dorsal F7, logró completar la distancia y finalizó sexta entre las ocho competidoras, con un tiempo de 4h29m32. La victoria fue para Kuscik, con 3h10m26.

“Lo terminé con la sensación de que podía hacerlo mejor”, aseguró Rogosheske, quien volvió a correr la prueba en 1973 y en 1974, cuando consiguió su mejor marca: 3h09m38.

Dijo presente también en el 25° aniversario de su primera participación, pero abandonó a la mitad por un problema en una rodilla. En este 2022, su objetivo es cruzar la meta. Y al igual que hizo hace 50 años, cuando se propuso correr por primera vez este maratón, está decidida a conseguirlo.

El maratón más antiguo regresa a su fecha habitual

Unos 30.000 corredores largarán este lunes la 126ª edición del Maratón de Boston, el más antiguo del mundo, que volverá a su fecha habitual después de tres años, luego de que la pandemia de coronavirus forzara a cancelar la prueba en 2020 y a moverla al otoño del Hemisferio Norte el año pasado (se realizó el 11 de octubre).

Más allá de la especial participación de Valerie Rogosheske, en las calles de esa ciudad de Massachusetts se presentarán algunos de los mejores maratonistas del mundo.

En la categoría femenina, la figura a vencer es la keniata Peres Jepchirchir, vigente campeona en Boston, oro olímpico en Tokio y triunfadora el pasado noviembre en Nueva York. Otras figuras destacadas entre las mujeres serán Joyciline Jepkosgei, keniata vencedora en Londres 2021, y la etíope Edna Kiplagat, de 42 años, campeona en 2017 y escolta de Jepchirchir el año pasado.

Entre los hombres, el gran candidato es el keniata Benson Kipruto, campeón en Boston hace seis meses con una marca de 2h09m51. Aunque no le faltarán rivales al defensor del título.

Porque en la línea de salida están también sus compatriotas Albert Korir, ganador el año pasado en Nueva York, y Evans Chebet, quien hace dos años selló el mejor tiempo de 2020, con 2h03 en Valencia, y que no baja del tercer lugar en esta distancia desde 2017. Y los etíopes Birhanu Legese, doble ganador del Maratón de Tokio, y Sisay Lemma, campeón en Londres 2021.

La prueba, que integra junto a Nueva York, Chicago, Berlín, Londres y Tokio la lista de los Six Majors, se celebrará en el marco de los festejos del Día de los Patriotas, como es tradición desde su primera edición, en 1897. Repartirá 706 mil dólares en premios. Los ganadores se llevarán 150 mil cda uno.

Las primeras categorías arrancarán a las 9.02 hora local (10.02 de Argentina), mientras que la profesional masculina largará a las 10.37 de nuestro país y la femenina, ocho minutos después. El recorrido tiene punto de salida en el centro de la ciudad de Hopkinton y finaliza en Boylston Street, en el corazón de Boston, en las inmediaciones de la imponente Biblioteca Pública de esa ciudad, una de las más grandes de Estados Unidos.

HS