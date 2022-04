Fabián Doman vivió una situación tan insólita como desopilante hoy, lunes, en vivo, en su programa Momento D (El Trece, a las 18). El conductor estaba entrevistando a una mujer de nombre Mónica acerca de la toma de terrenos en Los Hornos y cuando terminó la nota e intentó saludarla a modo de despedida, ella se despachó con el comentario menos pensado: “Che, escuchame, y volvé con tu mujer, dejate de joder, eh”, le dijo.

Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma. El graph rezaba “Tensión en Los Hornos. Quieren tomar nuevos terrenos”. En ese marco, Fabián Doman intentaba hacerle entender a la entrevistada que no es correcto tomar terrenos ajenos.

Para tratar de convencerla sobre ese punto, el conductor le puso el ejemplo de que a ella no le gustaría de que alguien entrara a apropiarse del televisor que había dicho que tenía. Cuando ella aceptó que de verdad, le molestaría que le robaran el televisor, él le señaló que, del mismo modo, ella no puede apropiarse del terreno ajeno.



Fabián Doman entrevistó a una mujer sobre la toma de terrenos y ella se despachó pidiéndole cambios en su vida amorosa. Captura TV.

Fabián Doman y su entrevistada Mónica no conseguían ponerse de acuerdo sobre la cuestión. Un rato después, el conductor se dispuso a cerrar el móvil y saludó a Mónica. “Chau”, le devolvió el saludo Mónica, pero lanzó un reproche insólito: “Che, escuchame, volvé con tu mujer, dejate de joder, eh”.

Completamente descolocado en vivo, el conductor se largó a reír y le preguntó: “¿Con quién querés que vuelva?”. Mónica, sin dudarlo un segundo, le contestó, terminante: “Con Evelyn, la mejor”.

La mujer se refería, claro, a Evelyn Von Brocke con quien Doman estuvo casado durante veinte años y tuvo dos hijos. La separación se produjo en 2013 y al día de hoy, ella está casada con un cirujano llamado Juan Viaggio, y él, está en pareja con la abogada Viviana Salama.



Fabián Doman, descolocado en vivo por una mujer desde el móvil. Captura TV.

“¿Quién metió la pata primero?”

Como cualquiera puede imaginar, el sorpresivo reclamo que recibió Doman de parte de la mujer entrevistada por la toma de terrenos hizo estallar en carcajadas a todos.

Los panelistas se largaron a gritar “Aguante, Vivi”, en defensa de la actual mujer del periodista quien, por su parte, intentó hacer razonar a Mónica diciéndole: “Evelyn está felizmente casada. Tiene un marido, Juan (Viaggio), al que quiero mucho. Son felices”.

Divertida, Cinthia Fernández tiró su bocadillo: “No te quiere si te dice que vuelvas con Evelyn”. “Paren, que Evelyn es la madre de mis hijos”, reaccionó el conductor. Mientras tanto, desde el móvil, Mónica no se daba por vencida en su interés por hablar sobre la vida amorosa de Fabián Doman.



Una mujer increpó a Doman diciéndole que tiene que volver con Evelyn Von Brocke, su ex esposa. Captura TV.

Decidida, lo encaró con una pregunta sin anestesia: “¿Quién metió la pata primero? “. Y sin dejarlo contestar, le reprochó: “Me parece que vos”. Doman no pudo menos que reírse aun más fuerte que antes y responderle: “¡Pero eso hace ocho, nueve años, Mónica!”.

A continuación, para que Mónica no sintiera que él quería evitar el tema que ella sacó de la nada, en el momento de despedirla, Fabián Doman le explicó: “Yo me quedaría toda la tarde hablando con vos, pero ya no tengo tiempo”.

AS