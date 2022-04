Si alguno de ustedes está pensando en casarse o, lo que es peor a veces, ir a una boda en la que a los contrayentes se les está yendo un poco la cabeza con la organización, probablemente sepas que es tomar la decisión y que aparezcan un sinfín de problemas.

Teniendo en cuenta que el costo de las bodas es elevado, es lógico que la pareja quiera que todo sea perfecto, pero hay veces que sus exigencias rozan lo absurdo.



Tyler y Kaytlyn fueron muy criticados en las redes (Instagram).

Solo hay que recordar a aquellos novios que decidieron cobrar a los invitados nada menos que 220 dólares por asistir a su boda, o a la joven que retiró la invitación una novia para que no “la eclipsase” en su gran día, al considerarla más guapa que ella.

Ahora, una pareja norteamericana se ha vuelto viral precisamente por sus exigencias “poco razonables” para los invitados en el día de su boda. Tras muchos años ayudando a que otros tengan esos momentos especiales que todo el mundo espera de su gran día a través de sus instantáneas, la fotógrafa estadounidense Kaytlyn Rosko, de 26 años, tiene muy claro cómo quiere que sea el día de su boda con su prometido, Tyler Wyatt, y ambos compartieron dichas exigencias en un video que ha conseguido revolucionar TikTok.

Las insólitas exigencias

El video en cuestión muestra a Kaytlyn y Tyler bailando en el salón de su casa, mientras cuentan cómo “se animan” para decirles a sus invitados los requisitos que deben cumplir si quieren asistir al enlace.

A saber: No se aceptan acompañantes, hay normas para el vestuario, no se permiten los niños y no piensan hacer un favor a nadie, y solo invitarán a sus propios tres hijos.

Unas exigencias que muchos consideran poco razonables, y que los han convertido en virales en la red social. En un video posterior, la fotógrafa ha querido matizar algunos de sus requisitos. Por ejemplo, en el caso de los acompañantes, solo permitirían acudir con alguien que ya esté invitado previamente (padres, hermanos y parejas) y no permiten que el típico amigo de turno aparezca con alguien a quien apenas conocen.

“Sé cómo quiero que sea mi boda, y sé que el modo de organizarla es poco tradicional, pero hay montones de novias que, como yo, quieren que sea así y no están seguras de que está bien hacerlo”, declaró la joven al diario New York Post, “pero hay que pensar una cosa: Creo que ese día debe de ser tu día”.

La joven asegura que después de que el video circulase en la red social, montones de novias y futuras novias compartieron su testimonio e incluso le pidieron consejo para intentar organizar su boda de la misma manera, buscando trucos para no ‘enfurecer’ a sus invitados con sus exigencias.



A Tyler y Kaytlyn no les importa lo que digan sus conocidos y familiares (Instagram).

Desde entonces, y casi 4000 seguidores nuevos después, Kaytlyn ha hecho suya la misión de ayudar a otros, contando cómo está organizando su boda, para la que incluso tiene una web de ayuda, en caso de que alguno de los invitados quiera consultar qué es lo que está permitido y lo que no.

“Si te estás tomando el tiempo para organizar una boda, probablemente quieras que no haya ningún problema. Dejar claras tus expectativas puede que no elimine los posibles contratiempos, pero sí puede ayudar. Creo que incluso mejora la experiencia para los invitados”, insiste,

“Si quieres algo el día de tu boda, lo haces. Es el único momento en tu vida de adulto en el que puedes hacer lo que quieras. Es el día. Los adultos no tienen muchos días como este, así que hay que disfrutarlo, de la manera que quieras y con la gente que quieras”.

