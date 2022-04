Captura video.

La sexta y última temporada de Better Call Saul se convirtió en una de las producciones más esperadas de este año. No solo porque quedaron muchos cabos sueltos de las entregas anteriores que deben ser resueltos, sino porque el rodaje sufrió varias alteraciones a raíz de los problemas de salud de su protagonista, Bob Odenkirk. Pero un detalle llamó la atención de todo el público latinoamericano, especial el argentino.



El spin-off de Breaking Bad, creado por Vince Gilligan y Peter Gould, debutó en Netflix el 8 de febrero de 2015. El personaje de Saul Goodman, fue uno de los más queridos de la historia original, motivo por el que los productores no dudaron en volver a apostar a él para este proyecto que también contó con mucho reconocimiento.



En una de las escenas se ve al personaje Nacho Varga en un pueblo de México dirigiéndose al mostrador de un hotel. La recepcionista lo reconoce y le acerca las llaves de su habitación, que sería su escondite. Allí, en un pequeño televisor ubicado a un costado, la mujer que lo atiende está mirando la sitcom argentina protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, Casados con Hijos.



En el televisor se ve de lejos a Paola y a Coqui Argento. “Si hay algo que nos caracteriza a los Argento es que nadie nos puede pasar por encima, porque somos personas muy inteligentes, así que claramente sos adoptada”, se escucha decir al mayor de los hermanos Argento (Darío Lopilato), a la vez que quien también es su hermana en la vida real, le responde: “Pero sos tarado”.

.

A diferencia de las temporadas anteriores, que contaron con 10 episodios cada una, el final consta de 13 capítulos. A partir de este martes 19 estarán disponibles los primeros dos y luego se estrenará uno por semana hasta el 24 de mayo; mientras que los seis episodios restantes se lanzarán desde el 12 de julio al 1º de agosto.



Cabe señalar que pasaron dos años desde el estreno de la quinta temporada y que el rodaje de la última no solo se pospuso a raíz de la pandemia de Covid-19, sino que en pleno set de filmación Odenkirk se descompensó y tuvo que pasar varios días hospitalizado. Luego de más de un mes alejado de las cámaras, Odenkirk volvió a la actuación y lo anunció en sus redes sociales.