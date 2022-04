Hace unos días, Daddy Yankee, autoproclamado “El jefe” del reggaetón, anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su disco Legendaddy, y su última gira de conciertos, La última vuelta. La espera por información de su próximo recital, tuvo ansioso a los fanáticos hasta ahora, porque hoy comenzó la preventa para el concierto de retiro del reguetonero.

Primero comenzó la venta de entradas en otros países para el tour que comenzará el próximo 10 de agosto en Portland, Estados Unidos. Según informó El Cartel Records, discográfica del músico, Argentina estaba entre los países a visitar, aunque aclaró que “las fechas para LATAM se estarán confirmando en los próximos días”. Desde entonces los fans esperaban más detalles.



Daddy Yankee, gira La Ultima Vuelta World Tour. Foto: gentileza Laurìa.

Daddy Yankee: fecha y venta de entradas en Argentina

En Argentina se presentará el 1 de octubre en el Estadio Vélez. Se dio a conocer que la preventa comenzará hoy martes 19 de abril a las 12 horas, en tanto la venta general será a partir del miércoles 20 de abril a las 12 horas, con todos los medios de pago a través de www.entradauno.com



El plano del estadio y los precios en Argentina de la gira La Ultima Vuelta World Tour, de Daddy Yankee. Foto: gentileza Laurìa.

La preventa, según se informó, será con Lemon Cash. Hay que bajar la app, ir a la pestaña “Tarjeta”, pedir la “Lemon card”, completar los datos y listo. Además, una vez solicitada, tu tarjeta llegará a tu domicilio en un plazo máximo de 10 días hábiles tras haber realizado la solicitud.



Daddy Yankee dijo que después de la gira se retira de la música. Foto AP/Wilfredo Lee

Daddy Yankee: Las fechas de la gira

Las fechas confirmadas hasta el momento son las siguientes: en Estados Unidos se presentará en Portland (el 10 de agosto), San José (el 12), Los Angeles (el 13), Sacramento (el 18), Ontario (el 19), Las Vegas (el 20), Atlanta (el 21), Orlando (el 26), Miami (el 27), Fort Myers (el 28).

Y seguirá por Boston (el 1° de septiembre), Nashville (el 2), Chicago (el 4), Washington (el 7), Houston (el 15), Hidalgo (el 16), Dallas (el 18) y Nueva York (el 20).



Daddy Yankee, gira La Ultima Vuelta World Tour. Foto: gentileza Laurìa.

Completado el tour por Estados Unidos, el músico comienza a bajar hacia latinoamérica con presentaciones en Guayaquil, Ecuador (el 4 de octubre), sigue en Quito (el 5) y salta a Lima, Perú (el 18).

Daddy Yanke: 32 años de carrera

En lo que será el broche de oro de una carrera siempre ascendente de 32 años, Raymond Ayala -tal el nombre verdadero del puertorriqueño-, Daddy posteó unas primeras sensaciones en su cuenta de Instagram: “Al fin veo la meta de esta carrera, que ha sido un maratón. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”.

“En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dice en el video, donde se lo ve sentado en una mesa de billar en su mansión en Luquillo, ciudad en la costa noreste de Puerto Rico.



El flyer de Daddy Yankee y su gira La Ultima Vuelta World Tour.

Daddy Yankee: De narco a músico

El artista de 45 años asegura que sus seguidores fueron “el tesoro más grande” de su carrera. “Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.



Daddy Yankee está en la gira de presentación de su disco “Legendaddy”. Foto AP

“En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho”.

Y sin medias tintas, le puso fecha a su adiós: “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada Legendaddy“.

Según anticipó, en el disco estarán presentes “todos los estilos” que lo definieron a lo largo de su carrera. El álbum, agregó, contará con mucha “fiesta, guerra y romance”.

MFB