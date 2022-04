Cuando un grupo de periodistas fueron invitados a la capacitación del VAR que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza, uno de los instructores dejó picando una frase que tomó una gran dimensión este fin de semana:“La polémica no va a cesar porque por más tecnología que tengamos, la manejan seres humanos. Y ahí entra a jugar el criterio de cada uno de ellos”.

Tenía razón Angel Sánchez, quien supo ser árbitro en el Mundial de Corea-Japón 2002. Están las cámaras, los intercomunicadores, las pantallas y hasta se puede trazar la línea del offside con el DeltaCast, pero termina decidiendo un hombre y su silbato. Y puede fallar, está claro.

Sucedió este domingo en Banfield-River y el fútbol argentino estalló entre discusiones. Justo un ratito después del reclamo de una mano de Angel González en la Bombonera, Pablo Echavarría -a instancias de Darío Herrera y Diego Romero, a cargo del VAR en Ezeiza- cobró un penal inadmisible en el Florencio Sola. Y tan grande fue el escándalo que Federico Beligoy, jefe de los árbitros, tuvo que salir a ofrecerle disculpas a los hinchas del Taladro. Además, decidió desplazar a Herrera, que iba a ser el VAR en Boca-Godoy Cruz, y a Romero, AVAR de A



El punto de contacto de Franco Quinteros y su brazo izquierdo con la pelota.

“Falló el criterio y cuando eso sucede, no le escapamos a la realidad, más allá de que por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los audios de los partidos. Estamos trabajando en un plan de comunicación que a futuro lo vamos a hacer, porque no hay ningún problema en hacerlo. Se dio esta jugada en cancha de Banfield, donde entendemos que no fue penal desde ningún punto de vista”, explicó Beligoy en un raid mediático.

¿Por qué el Director de Formación Arbitral considera que no fue una mano sancionable la jugada que protagonizó Franco Quinteros? ¿Qué dice la regla respecto a situaciones como las que se vivieron en Banfield-River? Hay que recurrir al manual.

Antes del 1°de junio de 2016, si un futbolista estiraba los brazos cuando saltaba en el área y la pelota le pegaba en una de sus manos, el árbitro era el encargado de interpretar la jugada y decidir si había tenido intención o no de desviar el balón. Después, tenía que evaluar si el jugador amplió el volumen de su cuerpo con los brazos en el momento del impacto de la pelota.



El gráfico que muestra la delimitación del brazo según las reglas de la FIFA.

Desde julio del año pasado, la International Football Association Board (IFAB)emitió un comunicado en el que aclaró que la mano accidental no debe ser juzgada como infracción. El árbitro debe tener en cuenta los siguientes ítems:

“Será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano o el brazo, por ejemplo, moviendo mano/brazo hacia el balón”.

“Será infracción cuando toque el balón con su mano/brazo y haya agrandado su cuerpo de forma no natural”.

“Se considera que un jugador agrandó su cuerpo de forma antinatural cuando la posición de su mano/brazo no es consecuencia o puede justificarse por su movimiento corporal para esa situación específica. Al tener su mano/brazo en dicha posición, el jugador corre el riesgo de que su mano/brazo sea golpeado por el balón y sea sancionado”.

En criollo, y esto no está escrito en la fría ley aunque sí forma parte de las recomendaciones que cada asociación miembro de FIFA les baja a sus referís, para la infracción debe ser una consecuencia de la intencionalidad del futbolista. Y esta disposición se puso en vigencia a partir del 1° de julio de 2021 porque cualquier mano era penal. No todos los hinchas, guiados por la pasión, lo saben.

Por eso, el domingo por la noche, viralizaron en las redes sociales una jugada de noviembre de 2020, casualmente en la cancha de Banfield, donde Fernando Rapallini cobró un penal de Leonardo Ponzio. El propio Marcelo Gallardo lo recordó en la conferencia de prensa. Aquella noche, la pelota también pegó en su brazo cuando intentó cabecear. Antes, dicho está, no se tomaba en cuenta la involuntariedad. Se cobraba y punto. Por más ridículo que fuera.



En Boca-Lanús se dio una situación parecida a la de la cancha de Banfield pero no se sancionó penal.

Foto: captura TNT Sports.

Quinteros saltó a rechazar el centro de Enzo Fernández, pifió el cabezazo y la posición de su mano, si bien amplió volumen, fue natural. Lo mismo sucedió en la jugada en la que participaron Frank Fabra y Angel González. El colombiano intentó ganar espacio con el cuerpo y ese leve movimiento, lícito y producto de la disputa de la pelota, desestabilizó al mendocino, que extendió el brazo en una posición que justificó el desplazamiento. Por eso Tello y Diego Abal, el hombre del VAR, actuaron de forma correcta. Muy a pesar de las críticas de Sebastián Battaglia, quien prefirió quejarse del arbitraje en lugar de analizar el flojo nivel de su equipo.

Todo se revisa y se analiza. Y el VAR llegó para ofrecer Justicia deportiva. Le guste a quién le guste.