Haas se transformó en la gran sorpresa del arranque del Mundial de la Fórmula 1. Tras un desastroso 2021, tuvo un arranque de temporada inesperadamente fuerte y el buen rendimiento de sus coches, sobre todo el de Kevin Magnussen (reemplazante a última hora del ruso Nikita Mazepin), llamó la atención de sus competidores. Y en la previa de la cuarta fecha, el Gran Premio de Emilia Romagna que se disputará este fin de semana en Imola, varios de sus rivales cuestionaron si los estadounidenses no se estarían beneficiando demasiado de su estrecha relación con Ferrari y pidieron a la FIA una reforma en las reglas sobre la forma en que los equipos comparten información y conocimientos.

La escudería norteamericana finalizó el pasado campeonato en el fondo de la tabla de posiciones, sin puntos. Tras una pretemporada tumultuosa en lo extradeportivo -por la invasión de Rusia a Ucrania decidió rescindir el contrato con Mazepin y con su principal sponsor Uralkali, lo que fue un duro golpe a su presupuesto-, tuvo un comienzo muy competitivo. Magnusen punteó en dos de las tres carreras (fue quinto en Bahréin y noveno en Arabia Saudita) y marcha noveno en el campeonato de pilotos. Y aunque Mick Schumacher, su otro piloto, no sumó aún, el equipo está séptimo en el mundial de constructores.

Para algunas de las otras escuderías de la parrilla, ese salto de calidad podría tener su razón de ser en la relación cada vez más cercana entre Haas y Ferrari. Es que el equipo con sede en Carolina del Norte, que utiliza las unidades de potencia de la compañía italiana, instaló a fines de 2020 una filial en Maranello, en un espacio que le cedió la Scuderia en su sede de esa localidad, e incorporó también varios ex ingenieros de Ferrari.



El festejo de Haas tras el quinto puesto de Magnussen en Bahréin. Foto Twitter @HaasF1Team

La nueva convivencia entre los dos equipos hizo que muchos comenzaran a a sospechar que Haas podría estar beneficiándose de ese “conocimiento compartido”, lo que iría en contra de las reglas de la F1. Y aunque la FIA afirmó que la relación en cuestión es completamente “legal”, eso no frenó las críticas.

“Para nosotros está claro que no importa cuántos equipos haya en la Fórmula 1, pero todos deberían ser diseñadores de sus propios coches, lo que significa que no debería haber ninguna transferencia de propiedad intelectual relacionada con el rendimiento principal ni de infraestructura”, afirmó Andreas Seidl, director de McLaren.

“Lo máximo que se debe permitir compartir son las unidades de potencia y las partes internas de la caja de cambios. Eso es todo. Sabemos por la FIA que es difícil de vigilar, porque cuando dos equipos empiezan a trabajar bajo el mismo techo, el intercambio de información es casi inevitable. Pero si algo no es posible vigilarlo, se debe prohibir. Solo esperamos que con todo el diálogo que está habiendo con la F1, con la FIA y también entre varios equipos, finalmente veamos alguna acción en los próximos años para corregir esta situación”, agregó.

Toto Wolff, director de Mercedes, coincidió: “Se necesita una reforma, porque queremos evitar este tipo de discusiones que tenemos ahora y la polémica de los últimos días o las últimas semanas. Todo el mundo merece tener un buen rendimiento, y la gente debe tener reconocimiento cuando ha hecho un buen trabajo”.

Y agregó: “En el futuro, ninguno de los equipos debería poder cooperar de la manera que estamos viendo hoy”.

“Lo de Haas es un poco sorprendente. Pensé que con el nuevo reglamento, el orden jerárquico se mantendría casi igual porque, por lo general, cuanto más grande es el cambio, más se favorece a los que tienen los conocimientos técnicos, la infraestructura y las herramientas para explotar realmente las nuevas reglas. Así que es un poco sorprendente que Haas, un equipo pequeño, esté donde está. Confío en que la FIA investigue y llegue a la conclusión correcta entre lo similares que son los dos coches”, criticó Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, comparando los autos de la escudería estadounidense con los de Ferrari.

En Haas, sin embargo, no están preocupados por las opiniones de sus rivales y aseguran estar tranquilos porque la FIA ya le dio el visto bueno a su relación con la Scuderia.

“A veces hay cosas en las reglas que si no te vienen bien, no puedes ir y cambiarlas. Andreas (Seidl) no dirige la FIA, así que puede sugerir los cambios que quiera, pero hay un órgano de gobierno que definirá si corresponde o no hacerlos”, comentó Gunther Steiner, jefe del equipo estadounidense. “Ciertas personas creen que pueden cambiar todo solo con hablar, pero no creo que eso vaya a suceder”.