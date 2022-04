La Evolución, en Biología, sigue pujante. Más allá de lo que este insignificante espécimen hace -y me refiero a nuestra especie-: sigue arrolladora con su plan que, en última instancia, nos es desconocido. Que en un futuro nos veamos desdentados, lampiños y con otras tantas modificaciones que hoy pueden resultarnos espantosas, son verdaderas minucias para aquel plan esotérico al que aludí.

Lo que podríamos imaginar es: qué ocurrirá con esa parte de cerebro de reptil que detentamos y que aún aflora a veces con una vigencia patética y se traduce en acciones como la de los que matan por un celular, o se dedican a torturar o invaden con una crueldad de dinosaurio al país ucraniano.

Desde tiempos remotos quienes exigieron al máximo ese regalo que detentamos, que es nuestra inteligencia, trataron de pergeñar reglas, normas, aún castigos como para disuadir esos embates ancestrales que producen esas bestialidades. Con “apenas” 120 mil años desde que recibimos el diploma de Homo Sapiens, son demasiado pocos y no alcanzan para nada en el proceso evolutivo como para morigerar la alimaña que anida aún en nuestras entrañas.

Con pasos lentos tales como los de un gurú ascético, la Evolución emplea millones de años para ir modelando sus modelos. Para que la aspiración de algunos lúcidos se cumpla, ésa que nos pinta serenos, inteligentes, ascetas y, fantaseando, un “orgullo de la Evolución”, falta por lo menos un eón… si es que los atávicos actuales, siguiendo sus obsesiones que creen mesiánicas, no nos extinguen a todos, aún a tantas especies inocentes con las que cohabitamos en este hermoso (¿y único?) planeta.

Desprendernos del fantasioso traje de “seres superiores” que nos inventamos, tardará mucho, dado lo que vemos todos los días a nuestro alrededor, fijándonos, nada más, por ejemplo, en lo que hacemos con nuestra propia casa, el planeta Tierra o con nuestros propios hermanos.

Dr. Héctor Cuadrado

Alarmado porque se vulnera el derecho de propiedad

Si alguien posee un bien inmueble desocupado, sobre el cual no ejerce dominio efectivo, debería alarmarse porque el solo hecho de que no lo habite faculta legalmente, a quien lo quiera, a apoderarse de él. Así de inicuo es el fallo que el juez Alejo Ramos Padilla acaba de pronunciar y convalida la usurpación de tierras fiscales en La Plata. Se amparó para ello en que el asentamiento se había concretado a plena luz del día y sin violencia. El derecho de propiedad ha sido vulnerado de manera flagrante, pone en duda su continuidad y debe inquietar a cualquier propietario.

Es curioso advertir cómo la apelación al huso horario gravitó en el dictamen. A criterio de Ramos Padilla los delitos cometidos durante la tarde son irrelevantes y merecen exculparse. Tiempo atrás, en otro pronunciamiento repudiable, el juez Eugenio Zaffaroni redujo la condena al violador de una menor por haber consumado su abuso a oscuras.

Al margen del matiz horario cabe reclamar imperiosamente, a quienes imparten justicia, que se iluminen cuándo y cómo corresponde.

Alejandro De Muro

Se ha naturalizado que para el ciclista vale todo

Deseo llamar la atención sobre crecientes situaciones riesgosas. Las cuales pareciera que las autoridades no quieren ver y mucho menos controlar. En su gran mayoría, los ciclistas no respetan las normas de tránsito. Resulta excepcional que un ciclista se detenga en un semáforo en rojo. A diario, vemos cómo se conducen de contramano o circulan indebidamente por las veredas. La Ley de Tránsito establece, entre otras cosas, que por las veredas únicamente pueden circular en bicicleta menores de 12 años y a baja velocidad.

Se ha naturalizado que para el ciclista vale todo. No se los puede sancionar, reconocen nuestras autoridades. Por favor, al menos instrumenten campañas de seguridad vial, en defensa de la vida y el bien común.

Gustavo Fossati

Destaca el concierto del Viernes Santo en el CCK

El Viernes Santo pude disfrutar del magnífico concierto en el Auditorio Nacional: La Pasión según San Mateo de JS Bach por el Ensamble Camerus. Destaco que se haya interpretado en el CCK en un día tan señalado como el Viernes Santo. Nada más apropiado. Felicitaciones a las autoridades, claramente un acierto exitoso.

No deja de ser un verdadero orgullo, no sólo la elección de la obra sino que los cantantes y músicos son todos argentinos que han demostrado una vez más, la excelencia profesional a la que ya nos tienen acostumbrados Torres, Iturralde y el magnífico tenor (evangelista) Elías Ongay, como para citar algunos ejemplos.

El Auditorio Nacional estaba repleto y cientos de personas pudimos apreciar que la belleza y la cultura siempre van juntas. En este caso, la cultura se expresa mediante una colosal obra sacra que nos ayudó a reflexionar sobre el principal hecho histórico de la Humanidad.

Gabino Oliva

Que cada uno asuma sus responsabilidades

Nunca va a dejar de sorprenderme la caradurez de muchos funcionarios. Que un juez en primera instancia de una provincia desconozca o contradiga la determinación o fallo de la Corte Suprema y que una señora, con muchos humos en la cabeza, desconozca las decisiones de la Corte y las incumpla, además que ningunee los atributos del poder y al Presidente, muestra a las claras el grado de crisis institucional al que estamos sometidos.

Pero la responsabilidad es de la propia Justicia, que siempre ha sido timorata con el poder político. Sería conveniente que los jueces federales asuman sus responsabilidades, así como lo hicieron próceres y héroes, que sin especulaciones o conveniencias se entregaron a salvar a la patria o luchar por ella.

La actitud de los jueces que liberan de culpa y cargo a un funcionario, sin evaluar las pruebas en su contra ni concreta el juicio oral, es un acto de subversión institucional y cobardía.

Immanuel Kant decía: “Las cosas no son lo que son, son lo que somos”. Salgamos del pantano del no ser y que cada uno asuma sus responsabilidades.

Esteban Tortarolo

Cansado de los piquetes y el caos en la Ciudad

¿Qué razón hay para que no se logre impedir los piquetes? ¿Será que los promueven el gobierno (nacional, municipal)?, ya que no hacen nada para impedirlos. ¿Y la enorme cantidad de policías requeridos para protegerlos? Sí, a los piqueteros, no a la población que sufre cada manifestación. Con solo disponer que la policía mencionada controle que los colectivos contratados no salgan de sus lugares de origen, se pondría fin a los traslados de piqueteros que, como sabemos, en su gran mayoría desconocen las razones por las que son llevados. Pero sí saben que si no concurren no cobran.

José B. Bernard

